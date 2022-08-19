​​​​​​​رابطة عفرين الاجتماعية تعقد اجتماعها النصف سنوي

وتأسست رابطة عفرين الاجتماعية عام 2019 لتكون مظلة جامعة لأهالي عفرين المقيمين في باقي مناطق شمال وشرق سوريا.

وعقدت الرابطة اليوم اجتماعها النصف سنوي في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو تحت شعار "المقاومة ضمانة عودة العفرينيين". حضره العشرات من أهالي عفرين المقيمين في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، إضافة إلى الرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو وروكن أحمد، وممثلين عن الأحزاب السياسية ومؤتمر ستار ومؤسسات المجتمع المدني.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو.

وتطرق حسو في كلمته إلى مجمل التطورات السياسية والميدانية في المنطقة، والصفقات الدولية التي تستهدف شعوب مناطق شمال وشرق سوريا ومشروعها الديمقراطي.

ودعا غريب حسو في كلمته شعوب المنطقة إلى تصعيد المقاومة والنضال كسبيل وحيد للتصدي لهجمات الاحتلال التركي.

وتلا كلمة غريب حسو قراءة التقرير النصف سنوي لنشاطات رابطة عفرين الاجتماعية ومناقشته، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات من أجل تطوير عمل الرابطة.

ومن ثم قرأت الأم فاطمة شيار البيان الختامي للرابطة، والذي جاء فيه أن الهدف من تأسيس الرابطة هو أن تكون مظلة جامعة لأهالي عفرين المقيمين في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، وتعزيز علاقاتهم، وإدارة وتنظيم شؤونهم الاجتماعية.

وأضاف البيان: "هذه الرابطة سوف تكون مؤسسة خدمية لخدمة جميع أهالي عفرين، على صعد التنظيم وتسهيل الأمور الحياتية ومنح الوثائق الشخصية اللازمة إلى حين العودة النهائية إلى عفرين".

وفي ختام الاجتماع تم انتخاب 11 شخصاً بينهم 5 نساء لعضوية مجلس رابطة عفرين الاجتماعية.

(ك)

ANHA