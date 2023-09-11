​​​​​​​رابطة آل البيت: سنعمل مع قواتنا وعشائرنا لعزل من يحاول انتهاك القيم العشائرية

أدلت رابطة آل البيت في مدينة الحسكة ببيان، استنكرت فيه محاولات بعض الأطراف بث الفتن بين عشائر المنطقة.

قرئ البيان من قبل مدير مكتب رابطة آل البيت، محمد ناصر الجنيد، في مركز الرابطة بحي المشيرفة بالحسكة، بحضور أعضائها.

وأوضح البيان: "نحن رابطة آل البيت وخلال ترقبنا للأحداث الأخيرة التي جرت في دير الزور، لبثّ الفتنة بين العشائر وقوات سوريا الديمقراطية، سنعمل مع قواتنا وعشائرنا على عزل من يحاول انتهاك القيم والمبادئ العشائرية لزعزعة أمن المنطقة".

وأدان البيان جميع الممارسات اللا إنسانية التي تقوم بها المجموعات غير المنظمة والتي تستغل فيها اسم العشائر، بهدف ضرب أمن المنطقة وبث الفتنة، وقال: "نؤكد دعمنا لقواتنا ولعشائرنا لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وطالب البيان جميع العشائر بعدم الانجرار وراء الجهات التي تحاول بث الفتنة: "نطالب جميع العشائر في مناطق شمال وشرق سوريا بعدم الانجرار وراء بعض الجهات، التي تحاول نشر الفتنة وضرب الأمن والأمان، كما نطالب قوات سوريا الديمقراطية بدعم العشائر والوقوف عند مطالبهم للحدّ من الفتنة وعدم المساس بأمن المنطقة".

وأكدت رابطة آل البيت عبر بيانها: "إننا جميعاً؛ كرد – عرب – سريان – آشور، وجميع المكونات في شمال وشرق سوريا، كنا منذ القدم وما زلنا وسنبقى في خندق واحد لحماية مناطقنا".

(م ح)

ANHA