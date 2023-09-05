​​​​​​​رابطة آل البيت: مكونات المنطقة لن تتأثر بالفتن التي تسعى إليها جهات خارجية في دير الزور

تجمّع أعضاء رابطة آل البيت وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في الرقة، في الملعب البلدي وسط المدينة للإدلاء ببيان، دعماً لعملية "تعزيز الأمن" قُرئ من قبل عضو رابطة آل البيت في مدينة الرقة، أحمد النويران.

وجاء في مستهل البيان: "نحن مجلس الرقة لرابطة آل البيت، نراقب عن كثب الوضع في دير الزور وما آلت إليه خاصة بعد مطالبة غالبية العشائر وبإلحاح قوات سوريا الديمقراطية بالحفاظ على كرامة العشائر وشيوخها من الانتهاكات اللا إنسانية التي تحصل في حقهم في مدينة دير الزور وعزل كل من ينتهك العادات والتقاليد والقيم العشائرية".

وأضاف البيان "بعد تلبية الدعوة من قبل قوات سوريا الديمقراطية ظهرت هناك أبواق لا عشائرية هدفها زعزعة أمن واستقرار المنطقة، ومن هذا المنطلق فنحن ندين ونستنكر مثل هذه الأعمال اللا إنسانية وندعم المطالب المحقة من قبل هذه العشائر التي تريد الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة من خلال عملية تعزيز الأمن التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية".

وطالب البيان، "جميع العشائر عدم الانجرار وراء القنوات التي تدعمها تركيا وأدواتها، نحن ضد أي جهة سواء كانت خارجية أو داخلية المساس بأمن المنطقة".

وأشار البيان إلى أن "العرب والكرد والمسيحيين بكافة طوائفهم في خندق واحد منذ القدم ولا زلنا وسوف نستمر، وإن هناك من يصطاد في الماء العكر للنيل من أمن واستقرار هذه المنطقة الذي تحقق بفضل دماء الشهداء".

وجاء في ختام البيان "جُبلت دماء أبنائنا على هذه الأرض الطاهرة ولن نتنازل عن العيش بكرامة في وطننا الذي سقيناه بدماء شهدائنا ولن نسمح لأحد بالدخول لإحداث وزرع الفتنة لخلق النزاعات التي تؤدي إلى الشقاق والتفرقة وهدم ما تم بناؤه".

(أم/خ)

ANHA