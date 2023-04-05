​​​​​​​قيود طالبان تلاحق موظفات الأمم المتحدة

وأعربت بعثة الأمم المتحدة عن "قلق بالغ" بعد منع موظفاتها من الذهاب إلى العمل بولاية ننغرهار.

وقالت: "نذكّر السلطات الفعلية الحاكمة بأن كيانات الأمم المتحدة لا يمكن أن تعمل وتوصل المساعدات التي تنقذ الحياة دون موظفاتها".

ولم يصدر تعليق فوري من المتحدثين باسم طالبان، ولم يتضح أيضاً ما إذا كان المنع سيمتد لأكثر من ولاية.

من جهته، قال متحدث باسم "وزارة اقتصاد طالبان" التي تشرف على المساعدات الخارجية، إنه "ليس على علم بالحظر"، وفقاً لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

ومنذ وصول طالبان إلى السلطة مطلع شهر آب 2021، منعت الفتيات من التعليم بعد الصف السادس، كما منعت النساء من العمل والدراسة والسفر دون مرافق ذكر محرم، ومنعن حتى من ارتياد الحدائق.

كما فرضت عليهن الحجاب الكامل، ومنعتهن من العمل في منظمات محلية ودولية غير حكومية، ما عرقل توصيل المساعدات الإنسانية.

وأبلغ المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستافان دوجاريك، الصحفيين الثلاثاء، بأن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، قال إن "أي منع من هذا النوع غير مقبول وحقيقة لا يمكن تصوره".

وأضاف أن مسؤولي الأمم المتحدة تم إبلاغهم "من عدة مصادر" بأن المنع سيطبق في كامل أنحاء البلاد.

وتترأس البعثة الأممية بأفغانستان (يوناما) امرأة هي، روزا أوتونباييفا، التي سبق لها أن تولت الرئاسة في بلادها قرغيزستان.

وقال دوجاريك إنه لم يصدر قرار من طالبان حول رئاسة روزا أوتونباييفا للبعثة.

وأثارت القيود التي فرضتها طالبان في أفغانستان على النساء، خاصة حظر تعليم الفتيات والعمل في المنظمات غير الحكومية، إدانات دولية واسعة.

(ي م)