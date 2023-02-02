تحدّثت القياديّة في وحدات حماية المرأة (YPJ)، دلجين كوباني، إلى وكالتنا عن حملة "الانتقام لشهداء الرقّة" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطيّة وقوى الأمن الداخلي في 25 كانون الثاني المنصرم لملاحقة خلايا داعش في كلّ من الرقّة، والطبقة وصرين والكرامة.

وأوضحت دلجين كوباني أنّ الحملة تلقى تعاوناً ودعماً كبيراً من قبل الأهالي، وأشارت إلى أنّ دعم الأهالي هذا ساهم في عدم وقوع العديد من الهجمات.

وكشفت دلجين كوباني أنّه تمّ الوصول للعديد من الخلايا التابعة لداعش وأجهزة الاستخبارات التركيّة وأنّ وحدات حماية الشعب تلعب دوراً مهمّاً في الحملة، وقالت: "أردنا في وحدات حماية المرأة المشاركة في الحملة على وجه الخصوص. الدور الرئيس يقع على عاتق مقاتلات وحدات حماية المرأة. عند هجوم المرتزقة على الرقّة كانت رفيقاتنا أول من تصدين له، وهذا شرفٌ لنا، كلّ حملةٍ تشارك فيها المرأة تمثّل انتصاراً لنا".

"إحباط هجماتٍ محتملة"

وكشفت دلجين كوباني إلى أنّ الحملات أحبطت أيّ هجماتٍ محتملة، وقالت: "لقد ساندنا أهلنا، لقد رأينا ولاءهم، وسنقف معهم دائماً".

وِأشارت إلى وجود مخططاتٍ قذرة ضدّ المكتسبات التي حقّقها الأهالي، وتابعت حديثها قائلةً: "يحيك العدو مخططاتٍ قذرة ضدّ شعبنا، إنّهم يستهدفون قيمنا. ردّنا واضح ونحن واثقون بأنّنا سننتصر في هذه الحملة".

وكشفت القياديّة دلجين كوباني أنّ الحملة أسفرت حتّى الآن عن إلقاء القبض على العديد من المرتزقة بينهم متزعمين لداعش، بالإضافة إلى ضبط ومصادرة كميات من الذخيرة.

(ر)

ANHA