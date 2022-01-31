​​​​​​​قيادية في YPJ ضيفة برنامج ANHA الليلة

تم هزيمة هجوم داعش على سجن الصناعة في مدينة الحسكة، والذي شنته خلايا داعش في الـ20 من الشهر الجاري، من قبل قوات الأمن الداخلي وقوات قسد، من خلال حملة مطرقة الشعوب وبعد هزيمة الهجوم أطلقت قسد حملة تمشيط ضد الخلايا النائمة لداعش في الحسكة. كما أعلنت انتهاء الحملة البارحة. وأصدرت اليوم نتائج حملة مطرقة الشعوب التي أطلقتها لملاحقة خلايا داعش الإرهابية. وحيال هذا الموضوع يطرح برنامجنا عدة أسئلة :

كيف تم بناء أساس لهجوم داعش؟

ما الدور الذي لعبته وحدات حماية المرأة YPJفي التصدي لهجوم داعش؟

كيف تسير الأوضاع حالياً في مدينة الحسكة؟

إلى متى سيستمر خطر داعش؟

ماذا كان ليحدث في حال نجاح مخطط داعش؟

كل هذه الأسئلة ستجيب عليها القيادية في YPJ دلبرين كوباني، في البث المباشر لبرنامجنا الليلة.

يبث البرنامج الخاص الليلة الساعة 20:00 بتوقيت روج آفا على مواقع وكالتنا وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://www.youtube.com/channel/UCW353iupRhL8OspPE50U2dg

https://www.facebook.com/hawarnews

https://hawarnews.com/ar/

ANHA