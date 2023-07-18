​​​​​​​قيادية في YNK: تدعو الحكومة العراقية إلى التحرك ضد الدولة التركية

وصفت سوزان منصور الموقف العراقي تجاه الهجمات التركية على الأراضي العراقية بالخجول، ودعت إلى البدء بحراك دبلوماسي ضاغط لوقف التدخلات التركية في الشأن العراقي.

وقالت سوزان في تصريح لوكالة المعلومة، اليوم، نقلها موقع روج نيوز: "أن القصف التركي الذي لا يوجد مبرر له يستهدف المناطق السكانية الآمنة وهو انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان ويرتقي لمستوى جرائم كونه استهدف مدنيين".

وأوضحت سوزان أن "الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية من قبل تركيا على مواقع مختلفة في الإقليم بذرائع مختلفة بات لزاماً على حكومتي بغداد وهولير التحرك بقوة واتخاذ الاجراءات المناسبة للرد على تركيا".

ونوهت سوزان إلى أن "ما يقوم به الجانب التركي من اعتداءات عبر القصف المتكرر والتواجد العسكري يمثل انتهاكاً للسيادة العراقية وهو مناف للمواثيق الدولية التي تحكم مبادئ حسن الجوار".

منتهكة المجال الجوي والعراقي، تشن دولة الاحتلال التركي بشكل شبه يومي هجمات واسعة على مناطق في باشور (جنوب كردستان) دون أي تحرك من الحكومة الاتحادية العراقية.

وذكر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) في بيانه الصادر في 14 تموز، أنه في تاريخ 11 و 13 من تموز المنصرم قصف جيش الاحتلال التركي غرب وشرق زاب بالقنابل النووية التكتيكية المحظورة، واحصت 476 هجوماً لجيش الاحتلال التركي على المنطقة.

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