​​​​​​​قيادي: قواتنا تردع مرتزقة تركيا بطرق جديدة ومتطورة

شهدت ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا، منذ مطلع الشهر الجاري هجمات مستمرة ويومية، حيث استهدف الاحتلال التركي ومرتزقته قرى ناحية تل تمر بأكثر من 300 قذيفة، بالتزامن مع عملية التسلل الكبيرة التي أفشلتها قوات مجلس تل تمر العسكري في الـ 3 من الشهر الجاري وتكبيد المرتزقة خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

القائد الميداني في مجلس تل تمر العسكري، خابور أكاد، تحدث لوكالتنا، حول الوضع والتطورات الميدانية الأخيرة في جبهات تل تمر، وقال: "خلال الأيام الفائتة واجهنا هجمات كبيرة للاحتلال التركي ومرتزقته، كانت هجمات برية ومنها هجمات عبر المسيّرات والمدافع والأسلحة الثقيلة، كما قامت مجموعات من المرتزقة بعمليات تسلل للريف الغربي لمدينة تل تمر، ولكن ببسالة أبطالنا ومقاتلينا استطعنا تكبيدهم خسائر فادحة بالأرواح والعتاد".

’مع عملية "تعزيز الأمن" حاول الاحتلال ومرتزقته فتح عدة جبهات قتالية‘

وأضاف: "مع بداية عملية "تعزيز الأمن" لقوات سوريا الديمقراطية في دير الزور، وتقدم قواتنا في مكافحة الإرهاب بتلك المناطق، تركزت هجمات المرتزقة وازدادت لتتسبب بضغوطات كبيرة على قواتنا من خلال فتحهم لعدة جبهات قتالية، ولكن قواتنا أثبتت وجودها واستطاعت كسر تلك الهجمات".

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية عملية "تعزيز الأمن" في ريف دير الزور، لملاحقة خلايا داعش ومرتكبي العمليات الإجرامية ومروّجي المخدرات في الـ 27 من شهر آب المنصرم، ولا تزال مستمرة على شكل عملية أمنية أكثر منها عسكرية.

’تأمين المدنيين هدف قواتنا الأول، لتبادر بعدها بالدفاع والرد على الاحتلال ومرتزقته‘

وتطرّق خابور أكاد خلال حديثه عن أوضاع المدنيين، قائلاً: "كان هناك تخوّف لدى المدنيين من الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي ومرتزقته على قراهم، ولكن معنوياتهم عالية، ومع صد مجلس تل تمر العسكري لهجمات الاحتلال وردعها، تحول الخوف لدى سكان المنطقة لثقة كبيرة، بأن قوات مجلس تل تمر العسكري تستطيع حمايتهم، وتستطيع ردع تلك الهجمات".

مضيفاً "مع مهاجمة الاحتلال لمناطقنا، تبادر قواتنا لحماية المدنيين وإخراجهم إلى مناطق آمنة، لتعود قواتنا لتحمي المنطقة وردع الهجمات، وبعد تأمين القرى بشكلٍ عام، نؤمن العودة الآمنة لشعبنا".

’الاحتلال كثف من ضرباته بالمسيرات‘

وشهدت ناحية تل تمر خلال مطلع الشهر الفائت وحتى مطلع الشهر الجاري، تحليقاً مكثفاً للطيران المسيّر، بالإضافة لاستهدافات مكثفة نفذت عبر المسيّرات. وأشار حيالها القيادي خابور أكاد خلال حديثه، قائلاً: "خلال الشهر الجاري استهدفت الطائرات المسيّرة المنطقة 8 مرات، ولكن جميع تلك الاستهدافات تسببت بأضرار مادية فقط، لم تكن هناك أي إصابات بين قواتنا، فاليوم تستطيع قواتنا حماية نفسها بأساليب جديدة ومتطورة ضد ما تستخدمه قوات الاحتلال التركي خلال هجماتها، كما ان مقاتلينا تدربوا بشكلٍ جيد على كيفية حماية أنفسهم من الطائرات المسيّرة، وكيفية إيقاع المهاجمين في كمائن".

’تحشدات وتحركات للاحتلال ومرتزقته في جبهات تل تمر‘

وللحديث عن الأوضاع الأخيرة التي تشهدها المناطق المحتلة والمتاخمة لخطوط التماس، عقب الهجمات المكثفة تلك، أوضح القيادي أكاد: "إن خطوط التماس تشهد تحشدات كبيرة للاحتلال التركي ومرتزقته، ولا سيما بعد عملية تعزيز الأمن، فاليوم التحركات والتحشدات هي على مستوى خطوط التماس المتاخمة لقرى تل تمر، وقواتنا ترصد تلك التحركات ووفقها تتخذ تدابيرها العسكرية".

’على شعبنا الوثوق بنا وعلى الاحتلال أن يعلم بأن قواتنا مستعدة لحماية المنطقة‘

وأكد القيادي الميداني في مجلس تل تمر العسكري خابور أكاد، قائلاً: "منذ اليوم الأول من احتلال مدينة سري كانيه في أواخر عام 2019 وليومنا الراهن، تدافع قواتنا وبكل بسالة لصد جميع الهجمات والاعتداءات التي تستهدف مناطقنا وقرانا، كما أن قواتنا كسرت هيمنة مرتزقة الاحتلال التركي خلال الهجمات التي حصلت خلال الشهر الجاري، وأكدنا للجميع أننا جاهزون لردع تلك الهجمات، وأثبتنا للاحتلال ومرتزقته بأن تل تمر ليست بالمنطقة السهلة التي يستطيعون دخولها، فاليوم مكونات المنطقة جميعها مدافعة عن هذه الأرض".

واختتم حديثه برسالة وجهها لشعوب المنطقة قائلاً: "نحن أبناء هذه الشعوب وأبناء هذه الأرض، عليهم أن يثقوا بأن قواتنا تستطيع حماية شمال وشرق سوريا بأكملها، وبأن قواتنا حريصة على فرض الأمن والاستقرار".

(م ح)

ANHA