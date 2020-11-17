​​​​​​​قيادي: بفضل الشهداء تخلصنا من الظلام ونعاهدهم بالوصول لسورية ديمقراطية

شيّع المئات من أهالي مدينة الشدادي وريفها جثامين ثلاث مقاتلين من قوات الحماية الذاتية إلى مثواهم الأخير في مزار شهداء الشدادي.

وشارك، اليوم، المئات من أهالي الشدادي في مراسم تشييع كلً من الشهداء "محمد عليوي، حسان سليمان الحمود ومازن محمود الشيخ" اللذين استشهدوا أثناء تأديتهم لمهامهم العسكرية.

واستلم المشيعون جثامين الشهداء الثلاثة من أمام مجلس عوائل الشهداء، وانطلقوا بموكب مهيب ضم العشرات من السيارات والحافلات التي زينت بصور الشهداء صوب مزار شهداء الشدادي.

وعند وصول الموكب إلى المزار، بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت، تزامناً مع عرض عسكري قدمه رفاق السلاح، تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس الشدادي العسكري من قبل القيادي، جسور عامودا، الذي قدم العزاء لذوي الشهداء وتمنى لهم الصبر والسلوان، وقال :"فليشهد العالم بأننا شعب مضحي لا يقبل العبودية والظلم، قدمنا آلاف الشهداء لنحصل على حريتنا ويعم الأمن والسلام مناطقتنا، إننا لنفتخر بشهدائنا الذين بفضلهم تخلصنا من ظلام داعش وعم السلام والعيش المشترك وأخوة الشعوب مناطقنا".

ولفت جسور عامودا، أن الشهداء سطروا بدمائهم أروع ملاحم البطولة بقضائهم على المجموعات المرتزقة وتحرير الأرض والشعب، وعاهد بالسير على خطى الشهداء حتى تحقيق النصر والوصول إلى سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية تنعم فيها كافة الشعوب بالأمن والسلام.

وأشار جسور عامودا، أن داعش انهزمت عسكرياً، ولكن الإرهاب ما زال موجوداً بصورة خلاياه النائمة، حيث لم يبقَ لدى داعش سوى أساليب الغدر لضرب استقرار المناطق المحررة "وللقضاء عليهم نهائياً يجب على الجميع التكاتف لكشف وضرب تلك الخلايا وشل حركتها والقضاء عليها بعزيمة ويقظة قواتنا العسكرية وتعاون جميع المكونات من أهالي مناطق شمال وشرق سوريا معهم".

بعدها قرئ عضو مجلس عوائل الشهداء، دحام الفرج، وثائق الشهداء وسلمها لذويهم، الذين رفعوا وثائق أبنائهم عالياً وهم يرددون الشعارات التي تمجد الشهداء.

ثم وريت جثامين الشهداء الثرى وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تخلد الشهادة والشهداء.

(ب د/هـ ن)

ANHA