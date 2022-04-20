​​​​​​​قيادي في قوات الدفاع الشعبي: سنواصل المقاومة مهما كانت التضحيات

ونقلت وكالة فرات للأنباء عن القيادي في مركز الدفاع الشعبي‎ (NPG) ‎ آمد ملاذ كرد، معلومات مهمة حول آخر التطورات في جبهات القتال، وذلك خلال حديث أجراه ملاذ كرد عبر اللا سلكي مع مقاتلي الكريلا الذين يقاومون ضد هجمات دولة الاحتلال التركي في آفاشين وزاب.

وقال ملاذ كرد: "في 17 نيسان، حاول جيش الاحتلال التركي عبر طائرات سكورسكي إنزال جنوده في زاب وآفاشين، حيث تصدى الرفاق لتلك الطائرات في العديد من المناطق، وحالوا دون إنزال الجنود، كما حاول إنزال الجنود في ثلاث مناطق على طول خط جنوب كوري جهرو وحتى شيلادزه، ونشر جنوده الذين جلبهم من قاعدة سيري في شيلادزه بقيادة بعض الكونترا في ثلاث مناطق من كري جهرو، حيث دار القتال بين مقاتلي الكريلا وجنود الاحتلال منذ يومين".

كما أفاد ملاذ كرد أن جيش الاحتلال التركي حاول إنزال الجنود عبر المروحيات في عدة مناطق من جياييه رش وقال: "بسبب تدخل الرفاق لم يتمكن من إنزال الجنود.

في 18 نيسان، توجه الجنود من خط سري سيفي نحو جياييه رش، وبدعم من المروحيات الهجومية أنزل الجنود على تلة روبار وجياييه رش، ولم يستطع جيش الاحتلال التركي بأي وسيلة إنزال الجنود في تلة جهنم، كما حاول عدة مرات إنزال الجنود في شكفتا برينداران وتلة كاركر ولكن الرفاق حالوا دون ذلك".

الحرب العنيفة مستمرة

استطاع جيش الاحتلال التركي إنزال الجنود ثلاث مرات فقط، في بعض المناطق في شكفتا برينداران وتلة كاركر، وعلى خط جيلو بجوك، حاول إنزال الجنود جواً على تلة الشهيد شاهين، ولكن الرفاق استهدفوهم وحالوا دون تحقيق عملية الإنزال، ولذلك يريدون المجيء عبر البر من ساحة كوردينه وبتروت وجيلو بجوك والتمركز في شامكي وتلة الشهيد شاهين، حيث تشتد وتيرة القتال في المنطقة.

حصيلة يومين من الاشتباكات: مصرع 62 جندياً من جنود الاحتلال التركي

وأوضح ملاذ كرد أن تلة ورخيله في آفاشين ومحيط قرية ورخيله تشهد قتالاً عنيفاً، وقال: "في القتال والعمليات منذ 17 نيسان وحتى 19 منه، وحسب ما تم تثبيته، فقد قُتِلَ حتى الآن 62 جندياً للاحتلال التركي وتلقت طائرتا هليكوبتر ضربة قوية، كما أن هناك الكثير من الجرحى في صفوف جنود الاحتلال، ونتيجة الهجمات الجوية استشهد 7 من رفاقنا.

سوف تتصاعد وتيرة هجمات العدو

وأفاد ملاذ كرد في القسم الأخير من حديثه، أن هجمات جيش الاحتلال التركي سوف تتصاعد وتيرتها، وأنهم سوف يقاومون حتى النهاية وقال: "رفاقنا يواجهون هذه الهجمات بالروح الآبوجية وأسلوب المقاتل الفدائي لحزب العمال الكردستاني وبشجاعة كبيرة، لقد أوضحوا أن العدو سوف يفشل في هذه الهجمات.

سوف تستمر هذه العملية بشكل أطول، من أجل تحقيق كردستان حرة وتحرير أرض كردستان، سنستمر بالمقاومة مهما كانت التضحيات، استشهد العديد من رفاقنا الأبطال، ونحن مدينون لهم بالانتقام.

دولة الاحتلال التركي تستخدم الأسلحة المحظورة والكيماوية في هجماتها ضد قواتنا الكريلا، وحينما يتعلق الأمر بالكرد يبقى العالم صامتاً، ويغض الطرف عن وحشية الدولة التركية، ومن جهة أخرى، تهاجم شمال كردستان والأجزاء الأخرى منها، وتصفّي الشباب الكرد في السجون، وتواصل سياسة التعذيب والقمع ضد المجتمع، في مسعى منها إلى كسر إرادة الشعب الكردي، مجموعة من الكرد الخونة والذين لا يملكون الإرادة، يتذرعون بهذه الهجمات للدخول الى أراضي جنوب كردستان والسيطرة على خط الموصل وكركوك.

على الجميع أن يتبنى هذه القضية

أوضح وزير الداخلية في دولة الاحتلال التركي قبل أسبوع ما هو هدفهم، أولئك الذين لا يرون مفهوم ونهج الدولة التركية، هم صم وبكم، أولئك الذين يدركون ذلك ويصمتون، إما يخافون من الدولة التركية أو سلّموا لها إرادتهم.

من المهم أن يتبنى الشعب الكردي وأصدقاؤه هذه القضية، إذا لم يتبنوها اليوم، فسوف يفوت الأوان غداً، سيُظهِر الشعب ومقاتلو الكريلا مقاومة كبيرة معاً، من المؤكد أن هجوم فاشية حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية سوف يفشل".

(ك)