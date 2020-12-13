​​​​​​​قيادي في قسد: قواتنا جاهزة لصد أي هجوم

وفي حديث لوكالة أنباء هاوار، أوضح القيادي في قوات سوريا الديمقراطية زياد حلب، أن الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين له أرادوا في الفترة الأخيرة احتلال عين عيسى.

وأشار إلى أن تركيا سعت إلى استغلال الفراغ الذي شهدته الساحة العالمية بعد الانتخابات الأمريكية، واستهدفت الناحية والمدنيين القاطنين فيها.

وأضاف "ردت قواتنا على الهجمات التركية باحترافية تكتيكية، وعلى إثرها لم يستطع العدو انتشال جثث قتلاه، لذا طالب الروس بالتوسط للحصول على جثث قتلاه".

وأشار القيادي في قسد إلى أن تركيا لا تستطيع شن الهجوم على المنطقة واحتلالها بسهولة، لأن قوام قواتهم يتألف من شباب وشابات المنطقة، "والهجوم الأخير أثبت أن مقاتلي قسد جاهزون وأصحاب إيمانٍ قوي".

القوات الروسية والحكومية لم تطلق رصاصة واحدة!

ووفق التفاهم الروسي التركي الذي توصل إليه رئيسا البلدين في مدينة سوتشي الروسية يوم الـ22 من تشرين الثاني عام 2019، تمركزت القوات الروسية والحكومية في عين عيسى إلى جانب قوات قسد، وحول هذا يقول زياد حلب "للأسف، القوات الروسية والحكومية لم تقم بواجباتها تجاه الهجمات الأخيرة التي شنتها تركيا، ولم تبد أي موقف أو تطلق أية رصاصة، لذا كانت قوات سوريا الديمقراطية هي الوحيدة التي قامت بواجبها بطريقة جديدة في مواجهة الهجمات".

3 نقاط مشتركة جديدة

وأوضح القيادي في قوات سوريا الديمقراطية أنهم أقاموا 3 نقاط مشتركة مع القوات الروسية والحكومية في عين عيسى، وقال إن ذلك ليس اتفاقًا جديدًا وإنما تطبيق للاتفاقية السابقة.

وفي ختام حديثه، أعرب القيادي زياد حلب عن ثقته بأن تكون السنة الجديدة التي يقبلون عليها هي سنة انتصار الثورة وتحقيق الانتصارات الكبيرة وتحرير كري سبي/تل أبيض وسري كانية/رأس العين وعفرين التي تحتلها تركيا.

(ج)

ANHA