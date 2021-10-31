​​​​​​​قيادي في قسد يؤكد على حقهم في الدفاع المشروع في وجه الهجمات التركية

وجاء تأكيد قائد المجلس العسكري لإقليم الجزيرة، حسين سلمو، في مراسم استذكار 265 شهيداً، ممن استشهدوا خلال شهري أيلول وتشرين الأول في أماكن وأعوام متفرقة، نظمت اليوم، من قبل مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة.

وشارك في مراسم استذكار الشهداء الـ 265، المئات من مكونات الحسكة وأسر الشهداء، بالإضافة إلى أعضاء المراكز والمؤسسات المدنية في المدينة، وقادة من قوات سوريا الديمقراطية.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إكراماً وإجلالاً لأرواح الشهداء، من ثم تحدث الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، أحمد أسعد، مشيراً في بداية حديثه إلى مقاومة وتضحيات الشهداء الذين استشهدوا دفاعاً عن أرضهم.

وأشار أسعد، إلى أن هؤلاء الشهداء في جبال كردستان وفي روج آفا ومناطق عدة، ضحوا بأنفسهم من أجل أن تعيش كافة مكونات المنطقة بكرامة وحرية، وألا يحكمهم إرهابي أو محتل.

مضيفاً، "هؤلاء الشهداء ضحّوا لأجل مشروع أخوة الشعوب، وحافظوا على أرضنا وعرضنا، ولولا هؤلاء الشهداء لما استطعنا اليوم أن نبقى على أرضنا ونبني مشروعنا الديمقراطي".

ومن جانبه، نوّه قائد المجلس العسكري لإقليم الجزيرة حسين سلمو، إلى أن الشهداء استطاعوا ردع مرتزقة داعش والاحتلال التركي، وقاتلوا حتى نالوا مرتبة الشهادة، قائلاً: "وجودنا وأسسنا هم شهداؤنا وقائدنا، ونحن نستمد قوتنا من أسر شهدائنا".

وبيّن سلمو إلى أن الاحتلال التركي وبمساندة الخونة، يواصل شن هجماته على مناطق الدفاع المشروع، ومناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "الاحتلال التركي يهاجم مناطقنا، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي حيال هجمات الاحتلال، بل سنتصدى لها وسنحارب من يريد احتلال أرضنا والنّيل من المكتسبات التي حققها شهداؤنا".

مؤكداً في نهاية حديثه على وجوب تحرير المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته، وإعادة المهجرين قسراً إلى ديارهم.

واختتمت مراسم الاستذكار، بقراءة عضوة مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، روجدا أحمد، وثائق الـ 265 شهيد، وعرض سنفزيون يتضمن صور شهداء "قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب والمرأة، وقوى الأمن الداخلي، والانضباط العسكري وواجب الدفاع الذاتي".

(بـ ر/ أ م)

ANHA