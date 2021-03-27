​​​​​​​قيادي في مجلس تل تمر العسكري: قواتنا جاهزة لحماية شعبنا

شهدت قرية الدردارة الواقعة شمال ناحية تل تمر على طريق ناحية زركان، يوم أمس الجمعة، هجومًا من قبل مرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" التابع للاحتلال التركي، وتصدى مجلس تل تمر العسكري لها وأفشلت الهجمات.

وبعد إفشالها لاحقت قوات مجلس تل تمر العسكري المرتزقة إلى قرية الريحانية الخاضعة لسيطرة المرتزقة لتندلع اشتباكات بينهم في محاور القرية، وتدخلت قوات الاحتلال التركي بأسلحتها الثقيلة من مدافع وراجمات وقذائف الهاون وقصفت قرية الدردارة.

وحول الهجمات التي حصلت، يوم أمس، قال القيادي في مجلس تل تمر العسكري زنار علو، لوكالتنا "قام المرتزقة التابعون للاحتلال التركي بالهجوم على قرية الدردارة، ونحن بدورنا في قوات مجلس تل تمر العسكري استطعنا التصدي للهجوم وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد".

وأضاف علو "اندلعت اشتباكات قوية بين قواتنا والمرتزقة واستطعنا التصدي للهجوم وملاحقتهم إلى قرية الريحانية التي كانت تخضع لسيطرتهم".

ولفت علو إلى أن قواتهم تمكنت من قتل أكثر من 3 مرتزقة، وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربة عسكرية تحمل سلاح الدوشكا.

كما تمكنت قوات مجلس تل تمر العسكري من الاستيلاء على كمية من الأسلحة الخفيفة تركها مرتزقة الاحتلال التركي خلفهم أثناء هروبهم.

وتابع القيادي "بعد فشل المرتزقة من التقدم، أقدم الاحتلال التركي على قصف قرية الدردارة بالأسلحة الثقيلة والمدافع من قواعدها الموجودة في تلة قرية المناخ والقاسمية وقرية العزيزة".

وأكد القيادي زنار العلو، في نهاية حديثه، أن قوات مجلس تل تمر العسكري ستدافع عن المنطقة وشعبها مهما كانت التضحيات.

والجدير ذكره، أن المرتزقة هاجموا القرى الجنوبية الغربية لناحية تل تمر، يوم الخميس الفائت، واستطاع مقاتلو مجلس تل تمر العسكري التصدي لهم وتكبيدهم خسائر فادحة.

(د أ/ه ن)

ANHA