​​​​​​​قيادي في مجلس منبج العسكري: تركيا تقصف القرى الآهلة بشكل شبه يومي

وتشهد القرى الواقعة على خط التّماس مع مناطق الاحتلال التركي شمال وغرب مدينة منبج عمليات قصف شبه يومية مصدرها القواعد التركية في الأراضي المحتلة، ويتركز القصف على القرى الآهلة بالسكان.

وفي تصريح لوكالتنا حول هذا الموضوع، قال القيادي في مجلس منبج العسكري، عبد الرحمن البناوي، إن الاحتلال التركي يستهدف بشكل شبه يومي قرى تقع على خط التّماس مع مناطق الاحتلال التركي، مؤكدًا أنهم دائمًا "على أهبة الاستعداد للتصدي لأي هجوم تركي على المنطقة".

وأوضح عبد الرحمن البناوي أن "النقاط الفاصلة بين قوات مجلس منبج العسكري ومرتزقة درع الفرات توجد فيها نقاط الحكومة السورية وروسيا"، وأضاف" ولكن نلاحظ أنه ليس هناك أيّ رد من هذه النقاط على انتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة".

وأكد القيادي في مجلس منبج العسكري على أنه "من الواجب على الدولة الروسية التدخل ووقف إطلاق النار كونها تعتبر الضامن في المنطقة".

ووجّه عبد الرحمن النباوي في ختام حديثه رسالة إلى أهالي مدينة منبج قال فيها "نحن قوات مجلس منبج العسكري مرابطون على خطوط الجبهات، صامدون ونطمئن الأهالي بأننا ساهرون طوال الليل على حمايتهم من أي اعتداء أو قصف عليهم".

يشار إلى أن تركيا تنتهك بقصفها وهجماتها على المنطقة بنود تفاهم توصل إليه الرئيسان الروسي والتركي في مدينة سوتشي الروسية يوم الـ 22 من تشرين الأول عام 2019 ونصّ على وقف إطلاق النار في مناطق شمال وشرق سوريا عقب أيام من شن تركيا هجومًا على منطقتي كري سبي/ تل أبيض وسري كانيه/ رأس العين.

وانتشرت قوات حكومة دمشق على الحدود مع تركيا والمناطق المحتلة بموجب التفاهم، كما انتشرت روسيا بصفتها ضامنة لوقف إطلاق النار، لكن مع مضي نحو عام ونصف على إبرام التفاهم، ما تزال الخروقات التركية تتواصل بشكل يومي مع التزام روسيا الصمت.

(ج)

ANHA