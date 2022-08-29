​​​​​​​قيادي في مجلس الحسكة العسكري: القوات الكردستانية تكبد الاحتلال التركي خسائر فادحة في العتاد والأرواح

وجاء تأكيد القيادي في مجلس الحسكة العسكري رمضان حسكة، خلال مراسم استذكار 93 مقاتلاً من مدينة الحسكة ممن استشهدوا خلال شهر آب في أعوام ومناطق متفرقة، نظمت من قبل مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة.

وشارك في مراسم الاستذكار المئات من أهالي مدينة الحسكة وقراها، إلى جانب ذوي الشهداء، وأطفالهم، وقادة من قوات سوريا الديمقراطية، ومجلس الحسكة العسكري، وأعضاء مجلس عوائل الشهداء.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء، براءة الصالح، كلمة، أكدت فيها "ننحني إجلالاً أمام تضحيات الشهداء اللذين ضحوا بأنفسهم في سبيل حرية شعوبهم والعيش بكرامة، وسقوا بدمائهم أرض هذا الوطن من أجل أن نعيش بأمن وسلام".

أكدت براءة الصالح، "لن نستسلم لأي عدو كان، وأننا صامدون، وسائرون على خطا شهدائنا وسندافع عن هذا الوطن حتى تحقيق النصر".

بدوره، قدّم القيادي في مجلس الحسكة العسكري رمضان حسكة، التعازي إلى ذوي الشهداء، وتطرق إلى تصاعد تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي في الفترة الأخيرة على مناطق الدفاع المشروع في باشور، وشمال وشرق سوريا، وما تبقى من المناطق الكردستانية، وقال "لا يزال المحتل التركي يهاجم جبال كردستان مستخدماً الأسلحة الثقيلة والمحرّمة دولياً، وكذلك يستهدف شمال وشرق سوريا، وشعوب باكور".

وأكد أن "غاية دولة الاحتلال التركي هي القضاء على إرادة الشعوب، وفرض هيمنتها، وسيطرتها الرمية إلى إحياء "العثمانية" على حساب الشعوب، بالاعتماد على الحزب الديمقراطي الكردستانيPDK في باشور، والعملاء والجواسيس في شمال وشرق سوريا".

وأدان القيادي رمضان حسكة في حديثه، الأطراف التي تدعم دولة الاحتلال التركي، وتتعامل معه لتحقيق مصالحها، وفي مقدمتهم الأطراف الكردية، والجواسيس والعملاء، وقال "من المعيب أن يضع أحدهم يده بيد أعداء أهله".

جدد القيادي في مجلس الحسكة العسكري، رمضان حسكة، العهد لذوي الشهداء، بالانتقام للشهداء ومواصلة النضال والمقاومة في وجه دولة الاحتلال التركي والمتعاملين معها، والسير على نهج الشهداء حتى تحقيق النصر.

وانتهت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيون ضم مشاهد لمقاومة قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع، وقوات سوريا الديمقراطية، وكذلك صور شهداء شهر آب.

(س س/أم)

ANHA