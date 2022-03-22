​​​​​​​قيادي في جبهة عين عيسى: نمارس حقنا في الدفاع المشروع ضد الاحتلال التركي

تستمر دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها باستهداف المدنيين بشكل شبه يومي في ناحية عين عيسى، حيث تستهدف كلاً من قرى الخالدية، هوشان، جديدة، معلق، صيدا والطريق الدولي في الريف الغربي للناحية وقرى تابعة لبلدة الهيشة في الريف الشرقي للناحية والآهلة بالمدنيين بالأسلحة الثقيلة وطائرات الاستطلاع.

ففي تاريخ الـ 12 من الشهر الجاري ونتيجة قصف الاحتلال التركي لريف بلدة الهيشة في الريف الشرقي لناحية عين عيسى بالأسلحة أصيب كل من خلف جاسم فريج ١٥ سنة، عواد نواش عنيزان ١٤ سنة، ماهر نواش عنيزان ١٠ سنوات، بالإضافة لاستهدف قرية الهوشان في الريف الغربي لناحية عين عيسى بطائرة مسيرة والتي ألحقت أضراراً مادية بممتلكات المدنيين وأدت لتدمير المنازل.

ويوم السبت 19 آذار، تم استهداف قريتي صيدا ومعلق والطريق الدولي ومخيم عين عيسى وكازية واستراحة صقر في الريف الغربي لناحية عين عيسى بالتزامن مع احتفال أهالي عين عيسى بنوروز ٢٠٢٢.

وفي هذا السياق، قال القيادي في جبهة عين عيسى عكيد كري سبي في تصريح لوكالتنا بأن الاحتلال التركي يقوم بشكل شبه يومي باستهداف القرى المحاذية للطريق الدولي وخاصة قرى الخالدية وهوشان والمعلق بالإضافة إلى استهدف سيارات المدنيين المارة على الطريق الدولي، ويلحق أضراراً مادية بمنازل وممتلكات المدنيين.

وعن هدف الاحتلال التركي من استهدف المدنيين بشكل مباشر أكد عكيد كري سبي بأن "الهدف هو استفزاز قواتنا التي مازالت ملتزمة بالهدنة التي تم الاتفاق عليها في عام 2019، وأن الاحتلال التركي يخترق بنود الاتفاقية ويقوم بقصف القرى المحاذية للطريق الدولي ومحيط مركز ناحية عين عيسى بشكل شبه يومي منذ أن احتل مدينة كري سبي".

وأضاف بأن الهدف من هذه الهجمات أيضاً توسيع رقعة احتلاله للأراضي في شمال وشرق سوريا وتهجير سكانها وزعزعة أمن واستقرار المنطقة وضرب النسيج الاجتماعي والتعايش المشترك لأبناء شمال وشرق سوريا.

وفي إشارة إلى تحركات المرتزقة وجيش الاحتلال التركي على خطوط التماس قال عكيد: "هناك تحركات مكثفة على خطوط التماس وخاصة المحاذية للطريق الدولي وناحية عيسى في الطرف الشمالي، حيث يتم العمل على رفع السواتر الترابية حول القواعد العسكرية وزيادة إنشاء قواعد جديدة وتعزيزها بالأسلحة الثقيلة كالصواريخ والدبابات والمدافع والمرتزقة والجيوش".

وأكد القيادي في جبهة عين عيسى عكيد كري سبي في نهاية حديثه بأنهم كقوات سوريا الديمقراطية سيدافعون عن أرضهم وشعبهم ويواجهون كل محاولات التسلل التي يقوم بها الاحتلال التركي ومرتزقته ويردون على قصف الاحتلال التركي ضمن إطار حقهم المشروع في الدفاع عن حدودهم وشعبهم وتحرير كل الأراضي التي تم احتلالها.

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ANHA