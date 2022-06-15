​​​​​​​قيادي في الإطار التنسيقي: القصف التركي على سنجار انتهاك صارخ للسيادة العراقية

قال القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي في حديث لوكالة المعلومة العراقية أن "قصف أهداف مدنية في أطراف سنجار وترويع المدنيين من قبل الطيران التركي انتهاك صارخ للسيادة العراقية"، لافتاً إلى أن "كل حجج أنقرة حيال قصفها المتكرر لا تعطيها الحق في قتل الأبرياء من المدنيين".

وأضاف العتبي أن "صمت حكومة الكاظمي على تجاوزات تركيا ستقودنا إلى المجهول"، داعياً إلى "وقفة وطنية تنهي خطراً يداهم الأمن القومي العراقي، ويسهم في نزيف دماء آخر في سنجار وبقية المدن العراقية".

وكانت الطائرات التركية قد قصفت قبل ظهر اليوم، مجلس الشعب في ناحية سنوني وسوقها بقضاء شنكال، ما أدى إلى استشهاد طفل وجده وإصابة 6 آخرين بينهم صحفي وطفل آخر.

(م ش)