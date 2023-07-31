​​​​​​​قيادي عسكري يؤكد أن الهجمات التركية لن تحيدهم عن هدفهم

جاء تأكيد القيادي في مجلس الحسكة العسكري ديرسم درباس، خلال مشاركته في مراسم استذكار 122 شهيدة وشهيد من مقاطعة الحسكة، نظّم من قبل مجلس عوائل الشهداء.

واستذكر كل من مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة وسري كانيه، اليوم 122 شهيدة وشهيداً من مدينة الحسكة، من "وحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب، وقوات سوريا الديمقراطية، وقوات الدفاع الشعبي، وواجب الدفاع الذاتي، وحركة المجتمع الديمقراطي"، استشهدوا خلال تموز في مناطق وأعوام مختلفة.

شارك في مراسم الاستذكار التي نُظمت في صالة رشو بمدينة الحسكة، المئات من أهالي المدينة، إلى جانب ذوي الشهداء، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في المدينة.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وتخللتها كلمات، استُهلت بكلمة عضو مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، محمود جواد، الذي استذكر فيها جميع الشهداء، وأشاد بنضال الشعب في شمال وشرق سوريا، والتضحيات التي قدمها عبر أبنائه وبناته؛ دفاعاً عن ثورة 19 تموز ومكتسباتها.

وتطرق القيادي في مجلس الحسكة العسكري، ديرسم درباس، إلى ما تسعى إليه دولة الاحتلال التركي، عبر تصعيد هجماتها على شمال وشرق سوريا، وإلى المساعي المستمرة لقواتهم العسكرية في الدفاع عن المنطقة.

وقال درباس: "سنستمر في تصعيد نضالنا حتى دحر العدوان، وافشال جميع مخططاته التي تهدف إلى إبادة وقتل شعب المنطقة".

وانتهت مراسم استذكار الشهداء بعرض صور الشهداء الـ 122، في الصالة عبر مقطع فيديو.

(ه إ/ م ح)

ANHA