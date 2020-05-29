​​​​​​​قيادة YPJ تستذكر الشهيدتين سلافا وبيريفان وتتعهد بتصعيد النضال

عاهدت YPJ، سلافا وبيريفان بحماية قيم الثورة والشعب بروحهم الفدائية، وذلك عبر بيان كتابي أصدرته بمناسبة السنوية السابعة لاستشهادهما، واستذكاراً لشهداء شهر أيار.

وجاء في البيان:

"في شخص الرفيقات بيريفان وسلافا اللتين كانتا ميراثاً منذ بداية ثورة روج آفا، نستذكر جميع شهداء شهر أيار، وشهداء مقاومة الكرامة وجميع الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الحرية، ونُجّدد عهدنا أمام بطولاتهم.

شهر أيار ومنذ تاريخ كردستان يحافظ على سيره من بطولات الشهداء، هذا الشهر أصبح رمزاً للفخر والملاحم البطولية خلال مسيرة حرية كردستان، وأصبح قصة لكل امرأة حملت على أكتافها عبئاً ثقيلاً بالسلاح، والدم، والقلم للحصول على حقوقها.

وعبر العصور، خرجت مئات النساء ضد الأنظمة الاستبدادية والاحتلال، من ليلى قاسم إلى هوزان مزكين وشيرين علمهولي وحتى بيريفان وسلافا، اللواتي أصبحن حلقات ذهبية خلال ثورة كردستان، عملت كل واحدة من هؤلاء النسوة طوال حياتهن من أجل حماية قيم شعبهن وبلدهن، لذلك في جميع عمليات الإبادة الجماعية والاحتلال كانت النساء مستهدفات أولاً، واليوم، وبممارسات الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها يتكرر تاريخ العدوان والإبادة مرة أخرى، حيث أنهم يريدون فتح باب الظلام أمام المرأة، لكن بنضال ومسيرة حرية المرأة، بالأخص في ثورة روج آفا أخذت على عاتقها قيادة الثورة وزُينت جميع الميادين بلونها.

إننا في وحدات حماية المرأة بنينا أنفسنا على هذا الميراث، والرفيقات سلافا وبيريفان بنات جياي كورمينج اللتان أصبحتا من أوائل شهداء YPJ، أدركتا الخطر على بلادهما واختارتا طريق النضال، ومن أجل عدم اقتراب المرتزقة دافعتا حتى النهاية بكل مسؤولية، وقاومتا العدو بشجاعة وجدارة، لتنضما إلى قافلة الشهداء في الـ 28 و29 أيار عام 2013 YPJ، وعلى خطاهما انضمت المئات من النساء إلى صفوف الثورة عام 2012-2013، ووعدنا منذ ذلك الوقت أن نزيد من عزيمتنا ونضالنا عسكرياً.

سلافا وبيريفان ضحتا بحياتهما من أجل الأرض المقدسة "عفرين"، واليوم، هذه الهجمات لم تنته، بل ازدادت حدتها، فهم يهاجمون بأساليب الحرب الخاصة، بالاحتلال والتغيير الديمغرافي، ويسعون إلى تغيير اللغة، وهوية وثقافة المنطقة وتدمير مكتسبات الثورة.

لذلك، نحن في وحدات حماية المرأة YPJ، نُجدد مرة أخرى وعدنا لشهدائنا الأوائل سلافا وبيريفان بحماية قيم ثورتنا وإنهاء الاحتلال، وسنعمل بروحهما الفدائية لحماية الشعب".

(س و)

ANHA