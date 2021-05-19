​​​​​​​قيادة المجلس العسكري تعقد اجتماعاً مع نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا

وخلال الاجتماع استعرضت قيادة مجلس دير الزور العسكري الأوضاع الأمنية وسبل ضبط الأمن وما تقوم به قواتها في سبيل الحفاظ على الأمن، وبينت أنها في جاهزية تامة للوقوف في وجه كل مخططات الفتنة وملاحقة الخلايا الإرهابية والقضاء عليها.

فيما قدم ممثلو الإدارات المدنية جملة من التقارير بينوا من خلالها ما تم إنجازه من مشاريع تنموية هادفة لرفع وتحسين واقع المنطقة الخدمي والتنظيمي، وأشاروا إلى عدد من المشاريع قيد التنفيذ كما بينوا خططها التنموية والخدمية الهادفة للارتقاء بواقع المنطقة لأفضل حال.

وأثنى وجهاء وشيوخ العشائر على جهود القيادة العسكرية والإدارة المدنية والتضحيات الكبيرة التي يبذلونها في سبيل حفظ أمن المنطقة والارتقاء بها إلى أفضل الأحوال على جميع السبل والجوانب الخدمية منها والاجتماعية توازياً مع استقرار المنطقة أمنياً.

بدوره قدم نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا نيابة عن التحالف الدولي الشكر لقوات سوريا الديمقراطية عموماً ودير الزور خصوصاً وأشاد بالإنجازات التي تحققها في حفظ الأمن وتحسين واقع المنطقة من خلال الإسراع بتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وشدد على أن وجود التحالف ودعمه لقوات سوريا الديمقراطية مستمر وأنهم يعملون عن كثب معها في سبيل المحافظة على أمن المنطقة وملاحقة بقايا خلايا تنظيم داعش الإرهابي وتعهد بتقديم المزيد من الدعم لضمان القضاء التام على خلايا داعش وتحسين واقع المنطقة الخدمي والإسهام الفعال بجملة من المشاريع التي من شأنها تحسين الواقع الاجتماعي والخدمي للمنطقة إضافة لدعم القوات لوجستياً وعسكرياً بما يضمن الحفاظ على أمن وأمان المنطقة.

المصدر: المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية