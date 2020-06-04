​​​​​​​قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة تكذّب أخباراً تنشرها الدّولة التّركيّة

وأكّدت قوات سوريا الديمقراطية، أنّ هدف الدولة التركية المحتلّة من نشر أخبار كاذبة هو حرب إعلامية.

وجاء في نصّ بيان نشره، اليوم، المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية:

"إلى الإعلام والرّأي العام

تنشر وزارة دفاع دولة الاحتلال التركي في أوقات متفرّقة، بيانات على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها الحرب الإعلامية.

تذكر في بياناتها استشهاد مقاتلين من وحدات حماية الشعب في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركيّ.

نؤكّد أنّ مثل هذه البيانات هدفها الحرب الإعلامية، وليس لها أي علاقة بالحقيقة".

(م)

ANHA