​​​​​​​قوّات حماية المجتمع تنظّم مسيرة  في الحسكة دعماً لمقاومة حفتانين

وشارك في المسيرة المئات من أعضاء قوات حماية المجتمع والمؤسسات المدنية وعدد من الأهالي، والتي انطلقت من أمام حديقة القائد آبو بحيّ الكلّاسة في مدينة الحسكة، متّجهة صوب دوّار جودي، رفع المتظاهرون خلالها أعلام قوات حماية المجتمع, ولافتات كُتب عليها "الحرية للقائد أوجلان, عاشت مقاومة إيمرالي". مردّدين الشّعارات التي تمجّد مقاومة حفتانين وتستنكر الهجمات التركية على جميع أجزاء كردستان.

وعند وصول المشاركين الدوّار وقفوا دقيقة صمت على أرواح الشهداء, تلاها إلقاء كلمة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي من قبل أنور مسلم، والذي استنكر فيها الهجمات التركية على حفتانين وجبال كردستان، قائلاً: "الدولة التركية منذ بداية الأزمة السورية وهي لم ترد الخير للمكوّنات المتعايشة في مناطقنا، فقامت بتوكيل المنظمات الإرهابية لتخريب مشروع الأمة الديمقراطية والتعايش المشترك".

وأضاف مسلم: "إنّ تركيّا غايتها من هذه الهجمات والاحتلالات تصدير مشاكلها الداخلية إلى الدول المجاورة، وتوسيع رقعتها الاحتلالية, ولكن بفضل مقاومة الأبطال سيدحر الاحتلال التركيّ".

ومن ثمّ انتهت المسيرة بترديد الشّعارات التي تمجّد مقاومة حفتانين، وتندد بالهجمات التركيّة على أجزاء كردستان.

(ج. إ- هـ. إ/إ)

ANHA