​​​​​​​قوّات الوفاق تخرق إعلان القاهرة وتهاجم سيرت

وأفاد مراسلنا بأنّ المجموعات المسلّحة في مصراته والتابعة لحكومة الوفاق وبدعم تركي والمرتزقة السوريين، عاودت شنّ الهجمات على مدينة سيرت.

وأكّد مراسلنا أنّ القوات الجوّية في الجيش الوطني الليبي تصدّت للهجوم وتعاملت معه.

ويأتي هذا الهجوم بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين جرّاء القصف المسلّح الذي نفّذته المجموعات المسلّحة في مصراتة بالتعاون مع المرتزقة السوريّين المدعومين من تركيا على مناطق سكنية واقعة بين سيرت ومصراته.

ووفق إعلان القاهرة، دخل وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس المصريّ عبد الفتاح السّيسي، حيّز التنفيذ صباح اليوم.

(أ ع)

ANHA