​​​​​​​قوّات الدفاع الشعبي تعلن مقتل 7 جنود أتراك في حفتانين وكفر

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لقوّات الدفاع الشعبي، اليوم الاثنين (6 تمّوز)، أوضح فيه أنّ مقاتلي الكريلا ومقاتلات وحدات المرأة الحرّة YJA-Star يواصلون عمليّاتهم العسكريّة ضدّ جيش الاحتلال التركي في إطار "معركة حفتانين"، وفي هذا السياق "شنّ مقاتلونا، أمس الأحد في الساعة 14:20، هجوماً على وحدات عسكريّة تركيّة بمحيط تلّة ’كوردينه’ أسفر عن مقتل جنديّ تركي".

وفي ساعات المساء من اليوم ذاته، استهدفت قوّاتنا تجمّعاً لجنود الاحتلال التركي في تلّة ’كوردينه’ بعملّيات قنص أسفرت عن مقتل اثنين من جنود الاحتلال".

وأشار البيان إلى أنّ مقاتلي ومقاتلات الكريلا وفي إطار حملة الشهيد باكر والشهيدة رونيا الثوريّة، شنّوا، أمس الأحد في الساعة 07:00، هجوماً على رتل عسكريّ تركي على الطريق الواصل بين قريتي "باكين" و"سرى شكفتى" بريف ناحية "كفر" التابعة لمنطقة جولميرك، مضيفاً "تمكّن مقاتلونا من توجيه ضربات موجعة لجيش العدو حيث تمّ تدمير عربة عسكريّة ومقتل 4 جنود أتراك".

ونوّه بيان قوّات الدفاع الشعبي إلى أنّ مقاتلاً في صفوف الكريلا واسمه "روج" وقع أسيراً بيد جيش الاحتلال التركي "بعد أن أصيب في الاشتباكات التي اندلعت في 8 حزيران الماضي بمحيط منطقة سلوبيا التابعة لجودي.. وأشار البيان أنه "قد ذكرنا في بيان نشرناه بتاريخ 26 حزيران تفاصيل تلك الاشتباكات".

المصدر: ANF