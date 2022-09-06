​​​​​​​قوات تحريرعفرين تعلن استشهاد المقاتل جسور عفرين أثناء تأدية مهامه الثورية

جاء الإعلان عن سجل الشهيد جسور عفرين في بيان كتابي أصدرته قوات تحرير عفرين، اليوم.

وجاء في نص البيان:"

نستذكر رفيقنا جسور عفرين بإجلال

في سياق المرحلة الثانية لمقاومة العصر، استشهد رفيقنا أحمد محمد، الاسم الحركي جسور عفرين في الرابع من أيلول الجاري وهو يؤدي مهامه.

بعد تحرير مدينة عفرين، انخرط شبابنا العفريني في صفوف قواتنا نتيجة غضبهم وحقدهم على الاحتلال ولتحرير مدينتهم. والرفيق جسور هو أحد هؤلاء الشباب. واجه الرفيق جسور مع شعبه احتلال أرضه وهو في عمر صغير ولكن مقابل ذلك رأى مقاومة مقاتلي شعبه أيضاً وعلى هذا الأساس انضم إلى صفوف مقاتلي الحرية ليتمكّن من تأدية واجبه وتولّي مسؤوليته تجاه حرية شعبه.

وقد كان الرفيق جسور خير مقاتل يمثل شعبه. ونحن في قوات تحرير عفرين سنخلّد كفاحه وجهوده وأحلامه وأمانيه الكبيرة في نضالنا من أجل الحرية. ونستذكر في شخص الرفيق جسور جميع رفاقنا وأبطالنا الذين قاتلوا واستشهدوا في سبيل الحرية بإجلال واحترام. ونقدّم تعازينا لعائلة شهيدنا وشعبنا بأسره.

سجل الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي: جسور عفرين

الاسم والكنية: أحمد محمد

اسم الأم: أميرة

اسم الأب: لقمان

مكان الولادة: عفرين

مكان وتاريخ الاستشهاد: منطقة عفرين/ ٤ أيلول ٢٠٢٢

(ر)