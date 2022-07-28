​​​​​​​قوات تحرير عفرين: مقتل وإصابة 24 من جنود الاحتلال التركي ومرتزقته على الأقل

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم، بياناً للإعلام والرأي العام، كشفت فيه حصيلة ثلاثة أيام من عملياتها ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقتها، جاء فيه:

"كثّف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الآونة الأخيرة هجماتهم على مناطقنا، حيث تم استهداف المدنيين بشكل خاص في هذه الهجمات، كما تعرض العديد من مواطنينا الذين هُجّروا من أراضيهم، بعد غزو مدينة عفرين من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، للاستهداف.

بصفتنا المدافعين عن شعبنا، نحمي شعبنا وأرضنا من هجمات هؤلاء الغزاة في جميع الظروف، وبسبب هجمات هؤلاء الغزاة، تم اتخاذ إجراءات فعالة ضدهم في مناطق شيراوا والباب وإعزاز بين 24 و26 تموز / يوليو، في إطار الحماية القانونية.

- في 24 تموز، وفي قرية جلبر التابعة لناحية شيراوا، تم استهداف قاعدة للجيش التركي المحتل، أسفر عن مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال التركي وإصابة آخرين، لم يتضح عددهم في هذه الحادثة، وإعطاب مركبات مثل كيربي والعقرب والدبابة.

- في 25 تموز، تم تنفيذ عمليتين فاعلتين ضد عصابات الاحتلال التركي في منطقة الباب، أسفرتا عن مقتل 3 من أفراد المرتزقة وإصابة 4 آخرين.

حيث تقوم الدولة التركية المحتلة حالياً بإرسال قواتها إلى قواعدها في منطقتي عفرين وإعزاز.

وعقب ذلك، استهدفت قواتنا في 26 تموز، في قرية كل جبرين التابعة لمدينة إعزاز، قاعدة للجيش التركي المحتل، أسفر عن مقتل 7 من جنود الاحتلال وإصابة 6 آخرين، وتدمير دبابة واحدة ومدفع من نوع أوبيس والعديد من المواقع، كما تم إصابة سيارة من نوع Reo.

ونتيجة لهذه الأنشطة التي استمرت ثلاثة أيام، قُتل ما لا يقل عن 11 جندياً للاحتلال التركي و3 من مرتزقته، وأصيب ما لا يقل عن 6 جنود للاحتلال التركي و4 من المرتزقة".

(ف)