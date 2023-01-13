​​​​​​​قوات تحرير عفرين: مقتل شرطي و15 من جنود الاحتلال التركي ومرتزقته وإصابة 8 منهم- تم التحديث

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم الجمعة، بياناً إلى الإعلام والرأي العام أكدت فيه مقتل وإصابة عدد من جنود جيش الاحتلال التركي ومرتزقته خلال عمليات نفذتها ضدهم، جاء فيه:

"في مواجهة هجمات جيش الاحتلال التركي، تواصل قواتنا عمليات الرد:

في تاريخ 28 كانون الأول 2022 تم تنفيذ عمليتين نوعيتين ضد الاحتلال التركي في منطقة الباب، وأسفرتا عن مقتل شرطي من القوات الخاصة و6 من مرتزقة الاحتلال التركي وإصابة 3 مرتزقة، كما دمرت آلية عسكرية بمسمى الرافعة كانت تحصن إحدى النقاط العسكرية وإلحاق أضرار بسيارة أخرى.

في الثالث من كانون الثاني الجاري تم تنفيذ عملية نوعية ضد قاعدة للجيش التركي في قرية كيمار بناحية شيراوا وأسفرت العملية عن مقتل جنديين من جيش الاحتلال التركي.

في الثامن من كانون الثاني في منطقة الشهباء عندما حاولت مجموعة من مرتزقة الاحتلال التركي مهاجمة مناطقنا، تم الرد عليهم، ونتيجة لذلك أصيب اثنان من المرتزقة، حيث تم الاستيلاء على 3 سلاسل BKC و3 مخازن بنادق AK-47.

في 10 ن كانون الثاني، قتل أحد مرتزقة الاحتلال في منطقة الباب في عملية قنص، وفي اليوم نفسه، قتل 3 من المرتزقة نتيجة اشتباكات أخرى بمنطقة الباب. حيث تم تدمير سيارة محملة بسلاح من نوع دوشكا 14.5 نتيجة الاشتباكات الواقعة، وفي اليوم نفسه تم اتخاذ إجراءات أخرى ضد قاعدة للجيش التركي المحتل في منطقة أعزاز، وأسفرت هذا العملية عن مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال التركي وإصابة جنديين، وفي نفس اليوم أصيب مرتزق في عملية قنص بمنطقة مارع.

وأسفرت هذه العمليات عن مقتل 5 جنود وشرطي من القوات الخاصة و10 مرتزقة وإصابة جنديين و6 مرتزقة".

(ف)