​​​​​​​قوات تحرير عفرين: مقتل 12 من جنود ومرتزقة الاحتلال التركي وإصابة 15 آخرين

أصدرت قوات تحرير عفرين، اليوم الأحد، بياناً كتابياً، كشفت عن تفاصيل سلسلة عمليات نفذتها ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الباب وإعزاز ومارع وناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة.

جاء في نص البيان:

تتواصل هجمات الاحتلال التركي التي تمارس الإبادة الجماعية والفاشية وتتزايد يوماً بعد يوم على المنطقة، حيث يقع كل يوم ضحية الهجمات التي تتم بهدف الإبادة الجماعية شهداء وجرحى مدنيون، وآخر مثال على ذلك المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي في مدينة تل رفعت. نحن قوات تحرير عفرين لن ندع هجمات الغزاة تمر دون رد.

في مواجهة هجمات جيش الاحتلال التركي، تمت عمليات الرد في إطار الدفاع المشروع بين 18 و 27 آب/ أغسطس وفي هذا السياق:

في 18 آب تم تنفيذ عمليتين في ناحيتي شرا ومارع قرب قرية مريمين بناحية شرا قتل جراء العملية مرتزقين اثنين وجرح 2 آخرين أيضاً، كما أسفرت عمليات مارع عن مقتل 3 من مرتزقة الاحتلال التركي وإصابة 2 آخرين.

في 21 آب، قُتل مرتزق نتيجة عملية في خط مارع.

في 22 آب في إعزاز، تم استهداف نقطة للمحتلين وأسفرت هذه العملية عن إصابة 3 من جنود جيش الاحتلال التركي.

في 24 آب، تم تنفيذ عمليتين نوعيتين في إعزاز والباب، قتل فيهما 2 من المرتزقة وأصيب 4 آخرون في عملية إعزاز، وأسفرت العملية التي تم تنفيذها في منطقة الباب عن مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال التركي وإصابة 4 جنود بجروح.

في 27 آب، قتل مرتزق للاحتلال التركي خلال عملية في خط مارع.

أسفرت هذه العمليات عن مقتل 3 جنود و 9 مرتزق وإصابة 7 جنود و 8 مرتزق ضد هجمات الدولة التركية الإرهابية، ونحن بدورنا نؤكد أن عمليات الرد ستستمر خطوة بخطوة".

(س ر)