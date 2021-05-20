​​​​​​​قوات تحرير عفرين: مقتل 11 مرتزقًا و3 من جنود الاحتلال التركي في عفرين

وأصدرت قوات تحرير عفرين بيانًا كتابيًّا كشفت فيه نتائج عملية عسكرية نفذتها ضد قوات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في مقاطعة عفرين المحتلة.

وجاء في نص البيان:

"بتاريخ 19 أيار نفذت قواتنا عملية مداهمة موسعة استهدفت قاعدة لمرتزقة الاحتلال التركي في محيط قرية باصوفان التابعة لعفرين.

بدأت العملية في تمام الساعة الـ 01.00، وأسفرت في البداية عن مقتل 4 مرتزقة، فيما فرّ اثنان آخران من المقر بعد إصابتهما، وسيطرت قواتنا خلال 15 دقيقة على المقر، ومع استمرار الاشتباكات قتل 4 مرتزقة آخرين وأُصيب آخر. بالإضافة إلى تدمير سلاح دوشكا.

ومع ساعات الصباح، نفذت قوات جيش الاحتلال التركي عملية تمشيط في محيط القرية، وأثناء ذلك نفذت قواتنا عملية ضد جيش الاحتلال، أسفرت عن تدمير سيارة ومقتل 3 من جنود جيش الاحتلال وأحد المرتزقة.

وفي حوالي الساعة 10.00 وأثناء محاولة قوات الاحتلال سحب جثث قتلاها، نفذت قواتنا عملية أخرى أسفرت عن مقتل مرتزقين وتدمير دراجة نارية، وبعد العملية عمدت قوات الاحتلال إلى قصف محيط قرى ناحية شيراوا ومقاطعة الشهباء بواسطة الطائرات المُسيّرة.

وأسفرت مجمل تلك العمليات عن مقتل 11 مرتزقًا و3 من عناصر جيش الاحتلال التركي، وأصيب 3 آخرون. كما أسفرت عن تمدير سيارة ودراجة نارية وسيارة بيك آب محملة بسلاح دوشكا، كما استولت قواتنا على سلاح بي كي سي، وسلاح 3 آي كي، ومنظار ليلي، وجهاز لاسلكي و3 أجهزة هاتف.

ونفذت قواتنا تلك العمليات انتقامًا لهجمات جيش الاحتلال التركي ضد أهالينا خلال الأشهر الماضية".

(ك)