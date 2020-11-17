​​​​​​​قوات تحرير عفرين: عملياتنا ستستمر ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقه

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم بياناً للرأي العام، كشفت من خلاله عن حصيلة عمليات نفذتها قواتهم ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الـ 11 والـ 12 والـ 16 من تشرين الثاني الجاري.

وجاء في نص البيان:

"تستمر قواتنا في تنفيذ العمليات ضد فاشية الدولة التركية وممارساتها، وفي هذا السياق:

في الـ 11 والـ 16 من تشرين الثاني، نفذت قواتنا عمليتي قنص ضد مرتزقة جيش الاحتلال التركي في عفرين أسفرتا عن مقتل مرتزقين.

وفي الـ 12 من تشرين الثاني، نفذت قواتنا عملية ضد رتل عسكري لجيش الاحتلال التركي على طريق قرية كفرشيله في عفرين، وأسفرت العملية عن إصابة 4 جنود أتراك بجروح 2 منهم جروحهم خطيرة، بالإضافة إلى إعطاب مصفحة عسكرية.

وسنستمر في تنفيذ العمليات الانتقامية ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته".

(د ج)