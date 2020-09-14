​​​​​​​قوات تحرير عفرين: القضاء على 7 جنود لجيش الاحتلال التركي في قرية غزاوية

واستهدف تفجير بتاريخ 12 أيلول الجاري، مقرًّا لجيش الاحتلال التركي في قرية غزاوية، لتعلن يوم أمس، قوات تحرير عفرين مسؤوليتها عنها، وقالت: إنها نفذت عملية استهدفت جيش الاحتلال التركي .

وأصدرت القوات، اليوم، بيانًا موسعًا، ذكرت فيه نتائج العملية، إضافة إلى نشر مقاطع فيديو تبين تفاصيلها.

وجاء في نص البيان:

"بتاريخ 12 أيلول، وفي ساعات المساء، نفذت قواتنا عمليتين نوعيتين استهدفتا مقرين للاحتلال التركي، في قرية غزاوية التابعة لناحية جندريسه.

ونتج عن العملية، مقتل 7 جنود لجيش الاحتلال التركي، إضافة إلى إصابة 10 جنود ومرتزقيْن بجروح متفاوتة، فيما دُمرت 8 نقاط للرصد، وعربتان من نوع BMB ودبابة.

وبعد العملية وصلت طائرتا هليكوبتر من عفرين وجندريسه، وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع العمليتين، ونقلت قتلى وجرحى الاحتلال.

هذا وقد استهدف جيش الاحتلال التركي قرى في ناحية شيراوا بالقذائف، فيما استمر تحليق الطائرات المُسيّرة في سماء المنطقة، وأسفر القصف على قرية برج القاص عن إصابة مدنيين، وإلحاق أضرار مادية بممتلكات القرويين.

عملياتنا تعدّ انتقامًا للممارسات الوحشية والبعيدة عن الإنسانية للاحتلال التركي بحق أهالي عفرين".

(سـ)

http://parezvan.tv/v/2573473880/%C3%87alakiya-li-gund%C3%AA-Xzewiy%C3%AA-ya-nav%C3%A7eya-Cindir%C3%AAs%C3%AA