​​​​​​​قوات تحرير عفرين تؤكد القضاء على 11 مرتزق وإصابة 13 آخرين

وفي التفاصيل، أصدرت قوات تحرير عفرين بياناً، حصلت وكالة أنباء هاوار على نسخة منه، كشفت فيه عن تفاصيل عمليات نفذتها في الفترة الممتدة فيما بين الـ6 من حزيران والـ15 من حزيران الجاري.

وقالت القوات في بيانها أن عملية جرى تنفيذها في مدينة عفرين على طريق جنديرس أسفرت في السادس من حزيران الجاري عن مقتل مرتزق واحد.

كما ذكرت في البيان أنها تمكنت في السابع من حزيران من القضاء على 3 مرتزقة وجرح 9 آخرين وتدمير دراجة نارية بنتيجة عملية خاصة جرى تنفيذها في بلدة الراعي ضمن المناطق السورية المحتلة.

وفي الثامن من حزيران الجاري، قالت قوات تحرير عفرين بأنها استهدفت بعبوة ناسفة سيارة للمرتزقة في حي المحمودية بمدينة عفرين أسفرت عن إصابة مرتزقين.

وكشفت القوات استهدافها لقاعدة لجيش الاحتلال التركي في قرية تل جلبرين التابعة لإعزاز يوم الـ11 من حزيران الجاري، وبنتيجتها قتل 3 مرتزقة وأصيب آخر.

وقالت قوات تحرير عفرين في البيان أنهم تمكنوا من القضاء على قيادي في المرتزقة يدعى "فيصل خليل" وإصابة مرتزق آخر بنتيجة عملية خاصة في مدينة جرابلس المحتلة يوم الـ12 من حزيران الجاري.

و قالت القوات أنها فجرت في الـ15 من حزيران الجاري، عبوة ناسفة أسفرت عن مقتل 3 مرتزقة وتدمير سيارة عسكرية في قرية كفر جنة التابعة لناحية شرا في ريف مدينة عفرين المحتلة.

(ج)

ANHA