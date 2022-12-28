​​​​​​​قوات تحرير عفرين تقتحم 4 مقار لجيش الاحتلال التركي وتقضي على 12 مرتزق

نفذت قوات تحرير عفرين عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة وفي ريف منطقة الباب في ريف حلب الشمالي.

واقتحمت قوات تحرير عفرين 4 مقار لجيش الاحتلال وقضت على عدد من المرتزقة خلال اشتباكات مباشرة تم فيها تدمير الكثير من المعدات العسكرية والمواقع التابعة لجيش الاحتلال التركي بالإضافة إلى الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وفيما يلي نص البيان الذي كشفت من خلاله قوات تحرير عفرين عن تفاصيل عملياتها الناجحة ضد المحلتين.

"للإعلام والرأي العام

تواصل قواتنا الرد على هجمات جيش الاحتلال التركي انتقاماً لشهدائنا الذين استشهدوا في الغارات الجوية للاحتلال التركي بتاريخ 19 تشرين الثاني، حيث نفذت قواتنا عمليات خاصة في منطقتي الباب وشيراوا.

في الثاني والعشرين من كانون الأول قامت قواتنا بعملية نوعية ضد قاعدة للجيش التركي المحتل في قرية تويس بمنطقة الباب، وأسفرت العملية عن إصابة جنديين من جنود الاحتلال التركي.

وفي السياق وبتاريخ 26 كانون الأول في ناحية شيراوا نفذت قواتنا عملية اقتحام ضد 4 قواعد لجيش الاحتلال التركي حيث تم مراقبة هذه القواعد الأربع من قبل قواتنا لبعض الوقت، وفي تمام الساعة 00:00 اي الثانية عشر ليلاً، تمت مهاجمة هذه القواعد بأربعة محاور، وبعد فترة من الزمن، تمت السيطرة على القواعد الأربعة من قبل قواتنا.

نتيجة الاشتباكات التي وقعت بين قواتنا وجيش الاحتلال التركي قتل 9 مرتزقة في الاشتباكات الأولى، وايضاً تم تدمير خيمتين وتفجير غرفتين و4 دشم للحراسة

وسلاح دوشكا 12.5

وسلاح M 16 مرفق بمنظار حراري

و 7 دراجات نارية ومولدات كهربائية وتلفاز و UPS وأجهزة إنترنت مخصصة لكاميرات المراقبة، كما تمت مصادرة 5 بنادق من طراز AK-47 و 1 BKC و 1 B-7 و 1 بندقية قنص وبندقية هجومية و 4 أجهزة لاسلكية و 4 أجهزة راديو و 5 هواتف والعديد من طلقات AK-47 و BKC والعديد من طلقات B-7 ، حيث تم استهداف عربة مصفحة كانت مرسلة للتعزيزات ، مما أدى إلى تدميرها لاحقًا عندما حاول العدو إخراج جثثهم تم استهدافهم من قبل قواتنا مجددًا قتل حينها 3 مرتزق

نتيجة العملية النوعية التي نفذتها قواتنا قتل 12 مرتزق وجرح العديد، لم يتم التأكد عدد الجرحى

ستواصل قواتنا الرد والانتقام على هجمات جيش الاحتلال التركي".

(م)

ANHA