​​​​​​​قوات تحرير عفرين تقضي على 5 جنود للاحتلال التركي ومرتزقين

كشفت قوات تحرير عفرين قبل قليل، عبر بيان كتابي، حصيلة 3 عمليات نفذتها ضد قواعد جيش الاحتلال التركي في المناطق المحتلة، ونقاط تمركز مرتزقته، في ردّ على هجماته المتصاعدة ضد شمال وشرق سوريا.

وجاء في البيان: "بتاريخ 9 تشرين الأول، نفذت قواتنا عملية نوعية في بلدة الباب، أسفرت عن مقتل مرتزق وجندي تركي وإصابة 3 مرتزقة من الاحتلال التركي، كما تم تدمير سيارة عسكرية.

بتاريخ 11 تشرين الأول، نفذت قواتنا عملية في قاعدة دابق بإعزاز، أسفرت عن مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال التركي وإصابة 4 جنود آخرين، وتدمير سيارة عسكرية من نوع العقرب، وفي نفس اليوم هاجم مرتزقة السلطان مراد قرية مديونه في مقاطعة الشهباء، وردت قواتنا على الهجوم وأحبطته، ما أسفر عن إصابة 3 مرتزقة.

وبتاريخ 12 تشرين الأول، نفذت قواتنا عملية نوعية ضد قاعدة لجيش الاحتلال التركي في بلدة إعزاز، أسفرت عن مقتل جندي من جيش الاحتلال التركي وإصابة جندي آخر وفي اليوم نفسه، قُتل مرتزق بعملية قنص على خط إعزاز، وفي نفس اليوم تم استهداف قاعدة لجيش الاحتلال التركي في عنبكه/ اناب بناحية شران، ونتيجة لهذا أصيب جنديان تركيان".

وفي حصيلة عامة، أكد البيان أن القوات نفذت 3 عمليات نوعية، قضت فيها على 5 من جنود جيش الاحتلال التركي وأصابت 8 آخرين، وقضت على مرتزقين، وأصابت 6 مرتزقة آخرين.

ونوّهت القوات إلى استمرار عملياتها ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقتها في مناطق انتشار القوات، حتى تحرير تلك المناطق منها.

(أ م)