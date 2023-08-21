​​​​​​​قوات تحرير عفرين تكشف سجلّ المقاتلة زين سكفان

أصدرت قوات تحرير عفرين، اليوم، بياناً كتابياً، كشفت فيه سجلّ المقاتلة زين سكفان، الاسم الحقيقي روشين علي، التي استشهدت في 18 آب الجاري إثر هجومٍ شنته دولة الاحتلال التركي.

جاء في نصه:

"ارتقت رفيقتنا زين سكفان التي انضمت إلى فرقة الشهيدة آفيستا التابعة لقوات تحرير عفرين في إطار المرحلة الثانية لمقاومة العصر في عفرين، إلى مرتبة الشهادة في 18 آب الجاري، إثر هجومٍ شنته دولة الاحتلال التركي، ونحن نقدم تعازينا لأسرة رفيقتنا ولشعبنا الوطني بأسره ونتعهد بالانتقام لها.

تنحدر رفيقتنا زين سكفان (الاسم الحقيقي: روشين علي) من مدينة البطولات؛ كوباني. كوباني التي أصبحت صوت كردستان والعالم أجمع ضد وحشية داعش والتي ربت أبناءها وشبانها على الشجاعة والمقاومة، وقد نشأت رفيقتنا على هذه الملاحم البطولية في كنف عائلة وطنية، ورأت عن كثب تعرض جميع أنحاء كردستان وفي مقدمتها روج آفا للاحتلال والغزو والإبادة، رأت كيف يتعرض الشعب الكردي للإنكار، وشعرت بمعاناته وآلامه من أعماق قلبها ونشأت على وعد الانتقام لهذا يوماً ما، وعلى هذا الأساس، انضمت رفيقتنا زين إلى صفوف الثورة عام 2016.

قاتلت رفيقتنا زين على الجبهات الأمامية بنفس غضب الانتقام منذ أول يومٍ لانضمامها وحتى يوم استشهادها، وكانت ببراءتها ورفاقيتها النادرة قدوةً لرفيقاتها ومصدر قوةٍ لهن، تدربت الرفيقة زين كشابة في أماكن وأزمنة مختلفة وانغمست في واقع بلدها وأصبحت رفيقةً حكيمة وواعية، وقامت بتنمية خبرتها العسكرية بشكل خاص وحملت سلاح القنص (القناصة) وتقدمت دائماً في سبيل قضية وطنها.

توجهت دولة الاحتلال التركي إلى عفرين عام 2018 بتواطؤ وموافقة دولية، وبدأت بذلك مرحلة جديدة من الاحتلال في كردستان، فقد وجهت دولة الاحتلال التركي فوهات آلاف الأسلحة والمدافع والدبابات والطائرات إلى عفرين واحتلتها بوحشية بعد حربٍ ضارية ومقاومة مشرفة.

اضطر شعبنا العفريني للنزوح وقطن مخيمات التهجير في الشهباء على أمل العودة إلى عفرين مجدداً، وعلى هذا الأساس، أُطلقت المرحلة الثانية لمقاومة العصر وتوجه شبان وشابات روج آفا وفي مقدمتهم شباب عفرين للالتحاق بصفوف قوات تحرير عفرين.

ضحى العديد من رفاقنا بأرواحهم المقدسة في سبيل العودة إلى عفرين، ونظمت شابات عفرين خصوصاً وروج آفا عموماً أنفسهن ضمن قوات تحرير عفرين باسم وحدات الشهيدة آفيستا وسرن على خطا أفيستا وبارين. وتنفذ قواتنا، قوات تحرير عفرين عملياتٍ مستمرة ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته منذ عام 2018 وحتى الآن، وأول رفيقة ارتقت إلى مرتبة الشهادة في وحدات الشهيدة آفيستا، هي الشهيدة روكن زردشت، لذا سارت رفيقتنا زين على خطا الشهيدتين آفيستا وروكن بإخلاص، وعلى هذا الأساس، شاركت في العديد من العمليات بشكل فاعل وبذلت جهوداً وتضحيات لا مثيل لها في سبيل الانتقام لرفيقاتها، وشاركت رفيقاتها خبراتها ومعلوماتها على الصعيدين الأيديولوجي والعسكري، وأخذت على عاتقها مسؤولية قيادة الحرب والحياة. وطورت نفسها في جميع المجالات من خلال إصرارها وسعيها الدائم للرد على جميع آلام ومعاناة شعبها، وتحدت جميع الصعوبات بإرادتها القوية وإيمانها العميق، وأظهرت بموقفها البطولي كيف يمكن للمرأة أن تثقف نفسها وكيف أنه لا توجد أي مصاعب أو تحديات لا تستطيع التغلب عليها في سبيل حرية المرأة، وحرية وكرامة الشعب.

نقدم تعازينا لعائلة رفيقتنا زين ولشعبنا الوطني بأسره، وكرفيقات لزين سكفان، نؤكد للعدو أنه لن يتمكن من القضاء على إرادتنا ووفائنا لثورة الحرية بهجماته الوحشية هذه، وأن غضب انتقامنا وإصرارنا على النضال والمقاومة يتزايد مع كل شهيدة، وعلى هذا الأساس نجدد عهدنا بتحقيق الهدف المقدس لرفيقاتنا الشهيدات وتحرير مدينتنا من الاحتلال".

سجل الشهيدة كالتالي:

الاسم الحركي: زين سكفان

الاسم والكنية: روشين علي

اسم الأم: شعيبة

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: منطقة عفرين/ 18 آب 2023".

(ر)