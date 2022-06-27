​​​​​​​قوات تحرير عفرين تكشف سجل شهيد

وجاء في نص البيان الذي أصدرته القوات:"

إلى الإعلام والرأي العام

استشهد رفيقنا برخدان عفرين جراء نوبة قلبية عندما كان على رأس عمله في الـ 26 من حزيران.

نشأ وترعرع رفيقنا برخدان عفرين في مدينة عفرين في كنف عائلة وطنية. احتلال عفرين سبب ألماً لكل كردي، ولكن كان ألما أكبر لأبناء عفرين. عندما يولد إنسان في مكان ما ويكبر هناك، وعندما يخسر ذلك المكان يبذل المرء ما بوسعه لاسترداد ما خسره. رفيقنا برخدان عفرين انضم إلى صفوف قواتنا بعد احتلال عفرين. رغم تقدمه في السن بالمقارنة مع نظرائه في صفوف قواتنا إلا أن ذلك لم يقف عائقاً أمامه وانخرط في الحياة بنشاط وحماس. كان رفيقاً مضحياً ويحب العمل. هدفه الأول كان تحرير مدينة عفرين وباقي المناطق المحتلة. خفق قلبه دائماً من أجل تحرير عفرين. نحن رفاق دربه نعاهد باستكمال مسيرته لتحقيق هدفه. نتقدم بالعزاء لذوي رفيقنا برخدان وللشعب.

سجل الشهيد هو كالتالي:

الاسم الحركي: برخدان عفرين

الاسم والكنية: علي جابو

اسم الأم: إيسلم

اسم الأب: علي

مكان الولادة: عفرين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 26 حزيران 2022

(م)

ANHA