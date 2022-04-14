​​​​​​​قوات تحرير عفرين تكشف سجل مقاتل استشهد في 13 نيسان

وأصدرت قوات تحرير عفرين، اليوم الخميس، بياناً للإعلام والرأي العام، استذكرت فيه المقاتل الذي استشهد خلال المرحلة الثانية من مقاومة العصر.

وجاء في نص البيان:

"ارتقى رفيقنا جيلو عفرين شهيداً في الـ 13 من نيسان أثناء تأدية مهامه.

ترعرع رفيقنا جيلو في كنف عائلة وطنيّة في منطقة المقاومة، عفرين. إن الوطنية ثقافة سائدة لدى شعبنا، لذا ترعرع رفيقنا على هذه الثقافة وكان مستعداً للدفاع عن أرضه عندما استدعت الحاجة. ومثله مثل كل وطني شريف يهدف إلى تحرير أرضه من المحتلين كان الهدف الأول لرفيقنا جيلو هو تطهير وتحرير عفرين والمناطق المحتلة الأخرى من الاحتلال. لذا انضمّ إلى حياة ونضال الحرية بثقافة المقاومة هذه.

سوف نحقق حلم وأمنية كل شهيد من شهدائنا بتحرير الوطن ونجدّد العهد الذي قطعناه لهم مرة أخرى. نستذكر في شخص الرفيق جيلو جميع شهدائنا البواسل بإجلال. ونقدّم تعازينا لذوي الشهيد وعائلته وشعبنا بأسره.

سجل الشهيد هو كالتالي:

الاسم الحركي: جيلو عفرين

الاسم والكنية: جلال علي

اسم الأم: خديجة

اسم الأب يعقوب

مكان الولادة: عفرين

تاريخ الاستشهاد: 13 نيسان 2022 ".

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