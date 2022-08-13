​​​​​​​قوات تحرير عفرين تكشف سجل مقاتل ارتقى شهيداً في 12 آب

أصدرت قوات تحرير عفرين (HRE) اليوم السبت، بياناً كتابياً، كشفت فيه سجل مقاتل لها ارتقى شهيداً أمس الجمعة، في إقليم عفرين، أثناء تأديته لواجبه.

جاء في نص البيان:

"استشهد رفيقنا عزت شرا، جراء نوبة قلبية يوم 12 آب، أثناء تأديته لواجبه.

لشعبنا في عفرين مكانة خاصة خلال تاريخ ثورتنا، وقد انضم العديد من شاباته وشبابه إلى مسيرة الحرية خلال كفاحنا من أجل الحرية. لم يرضخ شعبنا في عفرين للظلم والاستبداد أبداً، وأبى السكوت رغم الإبادة والمجازر التي ارتكبت بحقه، بل أظهر موقفاً ثورياً. وقد ترعرع رفيقنا عزت الذي ينحدر من ناحية شرا في مدينة عفرين، على هذه الثقافة المقاوِمة.

لقد أثرت ثقافة المقاومة لشعبنا بشكل كبير على الرفيق عزت ودفعته للانضمام إلى مسيرتنا من أجل الحرية.

مع تعرفه على فكر الحرية، طوّر رفيقنا نفسه في هذا الإطار وتعمق في ذاته. لقد كان رفيقنا عزت صاحب كدح في حياته، وكان شخصاً متواضعاً وطيب القلب. لم يقدم أي تنازلات في حياته فيما يخص مسؤولياته في الدفاع عن شعبه وأرضه، وأدى واجبه حتى اللحظة الأخيرة من حياته.

في المقدمة يجب أن يتبنى جميع شبيبة عفرين وجميع شبيبة روج آفا كدح الرفيق عزت، ويحملوا سلاحه.

بدورنا نحن رفاق درب الشهيد عزت نجدد عهدنا بتحقيق آماله الكبيرة، ونتقدم بالعزاء لذويه ولعموم شعبنا".

سجل الشهيد بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: عزت شرا

الاسم الحقيقي: فريد موصلي

اسم الأم: رمزية

اسم الأب: أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: منطقة عفرين/ 12 آب 2022.

(س ر)