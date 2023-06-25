​​​​​​​قوات تحرير عفرين تكشف سجل أحد مقاتليها

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم، بياناً كتابياً، كشفت فيه سجل المقاتل ديار عفرين، الاسم الحقيقي، زياد مدور، الذي استشهد في منطقة عفرين في الـ 24 من الشهر الجاري إثر حادثةٍ تعرض لها.

وجاء في نص البيان الذي وصلتنا نسخة عنه:

"استشهد رفيقنا ديار عفرين الذي كان يؤدي واجبه في منطقة عفرين في 24 حزيران الجاري إثر حادثةٍ تعرض لها.

تستمر عملياتنا ضد الهجمات العنيفة لدولة الاحتلال التركي في عفرين وباقي المناطق المحتلة من قبلها، حيث نقدم تضحيات عظيمة في سبيل تحرير شعبنا وأرضنا، وإلى جانب رفاقنا الذين ارتقوا إلى مرتبة الشهادة في ميدان الحرب، إننا نأسف ونتألم بشدة أيضاً على شهدائنا الذين استشهدوا إثر حوادث تعرضوا لها، ورفيقنا ديار الذي وُلد في عفرين وترعرع في كنف أسرة عفرينية وطنية هو أحد أولئك الذين استشهدوا إثر حوادث تعرضوا لها.

أُجبر رفيقنا ديار إلى النزوح إلى عفرين مع أسرته بعد احتلال الدولة التركية المحتلة لعفرين عام 2018، ولأنه كان يعرف مسؤوليته تجاه أسرته وشعبه وأرضه، أدرك أنه لا خيار آخر أمامه سوى النضال ضد المحتلين، وعلى الرغم من أنه لم تكن لديه أي خبرة قتالية عندما انضم إلى قواتنا عام 2019، إلا أنه تقدم وتطور خلال فترةٍ قصيرة من التدريب فقط. وشارك رفيقنا ديار الذي أنهى تدريبه الأساسي بنجاح، في العديد من عملياتنا الانتقامية التي نفذناها ضد المحتلين عقب عام 2019 بشكلٍ مباشر وكان ماهراً في القتال. وشارك بعد اكتسابه خبرةً قتالية عملية في التدريبات الفرعية أيضاً. وكان رفيقنا ديار الذي كان قائد كتيبة، يتعامل مع الرفاق الذين يشرف عليهم ويدربهم ويحل مشاكلهم، ونتيجةً لهذا، كان رفيقاً محبوباً لدى رفاقه وقدوة يُحتذى به. وكان رفيقنا ديار المتزوج والأب وفياً لشعبه ولم يقف يوماً مكتوف اليد أمام مشاكلهم.

سيصبح رفيقنا ديار بتضحياته قدوةً لنا في حياتنا ورمزاً في نضالنا، وسنحيي ذكراه في مسيرة نضالنا في سبيل الحرية ونعمل على تحقيق أحلامه وأهدافه التي لطالما ناضل في سبيل تحقيقها، نقدم تعازينا لذوي رفيقنا ديار ولشعبنا العفريني الوطني بأسره ولكافة شعب المنطقة".

سجل الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي: ديار عفرين

الاسم والكنية: زياد مدور

اسم الأم: سولية

اسم الأب: هورو

مكان وتاريخ الاستشهاد: منطقة عفرين/ 24 حزيران 2023

(ر)