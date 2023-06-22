​​​​​​​قوات تحرير عفرين تكشف سجل أحد مقاتليها

جاء ذلك خلال بياناً كتابي، لقوات تحرير عفرين اليوم. وجاء في نصه:

"أسفر الهجوم الجوّي الذي شنّه جيش الاحتلال التركي في 14 حزيران الجاري، عن إصابة رفيقنا جان شير شيراوا الذي كان يؤدّي واجبه في المرحلة الثانية لمقاومة العصر في عفرين، بشدّة ومن ثمّ ارتقائه إلى مرتبة الشهادة في الـ 20 من الشهر ذاته رغم كل محاولات إنقاذه.

وُلد رفيقنا جان شير في كنف عائلةٍ وطنيّة في ناحية شيراوا التابعة لعفرين، وقد نشأ على الثقافة والحس الوطني متأثّراً بعائلته ومحيطه.(..) مع احتلال عفرين وصل رفيقنا جان شير إلى إدراك وفهم أهداف العدو ضدّ شعبنا، وتجسّد حسّه الوطني وحقده وغضبه من العدو بانضمامه إلى نضالنا ضدّ المحتلين عام 2020، ولم يواجه صعوبةً في التدريب نظراً لبنيته القويّة والمفعمة بالحيويّة، بل على العكس كان له تأثير إيجابي على توجيه النضال وتحويله إلى قوّة كبيرة. واكتسب من خلال مشاركته في العمليات في عفرين ومحيطها خبرةً قتاليّة كبيرة. ويقدّر رفاقه جهوده وانخراطه الفاعل والنشط في الحياة، وعلى الرغم من أنّ استشهاده قد أثّر على رفاقنا، إلّا أنّنا سنجعل حياته وموقفه ضدّ المحتلين دافعاً لنضالنا.

ونتعهّد في قوات تحرير عفرين بالسير على خطا شهدائنا الأبطال وتجسيد حياتهم ونضالهم القيّم في كلّ لحظةٍ من حياتنا، نقدّم تعازينا لذوي رفيقنا الشهيد ولشعبنا الوطني بأسره".

سجل الشهيد بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: جان شير شيراوا

الاسم والكنية: أحمد إيبو

اسم الأم: حميدة

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: منطقة عفرين/ 20 حزيران 2023".

(أم)