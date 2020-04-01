​​​​​​​قوات تحرير عفرين تكشف سجل أحد مقاتليها

أصدرت قوات تحرير عفرين بياناً كتابياً إلى الرأي العام كشفت فيه سجل المقاتل "عفرين" الذي استشهد في المرحلة الثانية من مقاومة العصر بتاريخ 31 آذار 2020 بعد إصابته في الـ21 من الشهر ذاته.

وجاء في البيان:

"ولد الرفيق عفرين في كنف عائلة وطنية في مدينة عفرين، وبعد احتلال عفرين من قبل الجيش التركي انضم إلى صفوفنا، واصل نضاله بشجاعة كبيرة ضد الاحتلال التركي ومرتزقته، ووفى بحزم بالمسؤوليات التي حملها على عاتقه.

سجل الشهيد بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: عفرين

الاسم الحقيقي: خالد علو

اسم الأم: مريم

اسم الأب: علي

مكان الولادة: عفرين

مكان وتاريخ الاستشهاد: المرحلة الثانية لمقاومة العصر في عفرين/ 31 آذار 2020

واستذكر البيان في ختامه جميع الشهداء، وتوجه بالتعازي لعائلة الشهيد عفرين".

(س و)

ANHA