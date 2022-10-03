​​​​​​​قوات تحرير عفرين تكشف سجل أحد مقاتليها استشهد أثناء أدائه لمهامه

أصدرت قوات تحرير عفرين بياناً كشفت فيه هوية مقاتلها زنار عفرين الذي استشهد جراء أزمة قلبية أثناء أدائه لمهامه.

وجاء في نص البيان:

"بتاريخ 2 تشرين الأول استشهد رفيقنا زنار عفرين جراء أزمة قلبية اثناء أدائه لمهامه.

الرفيق زنار من أهالي مدينة عفرين ترعرع على القيم الكردية. وقد تأثر بشكل كبير بثقافة الوطنية سواء في العائلة أو في المحيط الاجتماعي. وهو أحد مقاومي مقاومة العصر في عفرين. وكما أثرت أجواء ثورة روج آفا على الأشخاص الذين تنبض قلوبهم للحرية، كذلك أثرت على الرفيق زنار. وانضم إلى الثورة بروح الشباب. ولم يتراجع عن صفوف الجبهات الأمامية في كل الفترات الصعبة والعسيرة. وأدى مسؤولياته تجاه شعبه، وواجباته الوطنية في حماية الوطن. لقد كان يشعر بآلام شعبه، ومستعد دائماً من أجل تحرير مدينة عفرين. ولكن وللأسف الشديد فإنه قلبه الكبير لم يقاوم أكثر.

رغم أننا فقدنا رفاقنا جسدياً ولكننا نحييهم في قلوبنا وأرواحنا من خلال مسيرتنا من أجل الحرية. باسم رفاق زنار ومتابعي دروب الأبطال نؤكد إيماننا بأن آمالهم سوف تتحقق يوماً ما. ونعاهدهم بمواصلة النضال حتى تحقيق النصر.

ونتوجه بالعزاء لذي الشهيد وأبناء شعبنا الكرام."

سجل الشهيد زنار:

الاسم الحركي: زنار عفرين.

الاسم والكنية: زنار خليل.

اسم الأم: فيدان.

اسم الأب: عصمت

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2 تشرين الأول 2022.

(ك)