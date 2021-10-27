​​​​​​​قوات تحرير عفرين تكشف هوية أحد مقاتليها

وقالت قوات تحرير عفرين، اليوم الأربعاء، في بيان وصلتنا نسخة منه: "بكل صعابه يستمر كفاحنا في وجه الاحتلال والإبادة التي يطبقها ضدنا؛ أي شهادة في خضم هذا الكفاح يؤجج غضبنا حيال المحتل، الشهداء الخالدون يتركون حزناً كبيراً بداخلنا، ورفيق دربنا شورش آندوك ارتقى إلى مرتبة الشهادة في الـ 25 من تشرين الأول في حادث سير".

مؤكدة أن "رفيق دربنا شورش أدى مهامه حتى اللحظة الأخيرة بمسؤولية كبيرة، ودائماً كان مصدر القوة والإيمان لرفاقه".

وتقدمت القوات بالعزاء لذوي الشهيد قائلة: "نستذكر بكل احترام جميع شهدائنا الأبرار في شخص الشهيد شورش، ونعزي عائلة شهيدنا وعموم شعبنا".

(س ر)

ANHA