​​​​​​​قوات تحرير عفرين تكشف هوية 5 مقاتلين استشهدوا جراء هجمات الاحتلال التركي

وأصدرت قوات تحرير عفرين بياناً كشفت فيه هوية 5 من مقاتليها ممن استشهدوا جراء هجمات جيش الاحتلال التركي.

وجاء في مستهل البيان: "بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري استهدف جيش الاحتلال التركي بالطائرات الحربية والمسيّرة العديد من قرى نواحي عفرين والشهباء. وجراء هجمات الاحتلال التركي استشهد رفاقنا خليل وجايان وبروسك ودلسوز وباران".

وأضاف البيان: "انضم رفاقنا خليل وجايان وبروسك ودلسوز وباران جمعيهم من مدينة عفرين المعروفة بروحها الوطنية، وانضموا إلى قواتنا خلال فترات مختلفة. لقد جسد رفاقنا الشخصية الثورية وفق أسس الروح الوطنية وحبهم للوطن".

وعاهدت قوات تحرير عفرين في ختام بيانها الشهداء خليل وجايان وبروسك ودلسوز وباران الالتزام بنهجهم وتصعيد النضال حتى تحقيق آمالهم. كما توجه بالعزاء لذوي الشهداء ولجميع أبناء الشعب الوطنيين.

سجل الشهداء بحسب البيان:

الاسم الحركي: خليل جنديرس

الاسم والكنية: زعيم رشو

اسم الأم: نذيرا

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: منطقة عفرين/20 تشرين الثاني 2022.

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الاسم الحركي: جايان عفرين

الاسم والكنية: شيار سليمان

اسم الأم: آسيا

اسم الأب: عبد العزيز

مكان وتاريخ الاستشهاد: منطقة عفرين/20 تشرين الثاني 2022.

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الاسم الحركي: بروسك عفرين

الاسم والكنية: عبد الله عيسى

اسم الأم: حميدة

اسم الأب: عبد الحنان

مكان وتاريخ الاستشهاد: منطقة عفرين/20 تشرين الثاني 2022.

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الاسم الحركي: دلسوز شيراوا

الاسم والكنية: محمد حسين

اسم الأم: نازلي

اسم الأب: بحري

مكان وتاريخ الاستشهاد: منطقة عفرين/20 تشرين الثاني 2022.

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الاسم الحركي: باران عفرين

الاسم والكنية: مصطفى مصطفى

اسم الأم: نجلا

اسم الأب: صبري

مكان وتاريخ الاستشهاد: منطقة عفرين/20 تشرين الثاني 2022.

(ك)