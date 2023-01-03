​​​​​​​قوات تحرير عفرين تكشف حصيلة عملياتها في المناطق المحتلة خلال 2022

أصدرت قوات تحرير عفرين، اليوم الثلاثاء، بياناً إلى الإعلام والرأي العام، كشفت فيه حصيلة عملياتها التي نفذتها خلال عام 2022 ضد الاحتلال التركي ومرتزقته، جاء فيه:

"* في عام ٢٠٢٢، واصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم العنيفة ضد أهالي عفرين الذين هُجّروا قسراً من عفرين؛ نتيجة الاجتياح التركي للمدينة، حيث تعرّضوا لأعنف الهجمات، وبشكل متواصل من قبل جيش الاحتلال التركي والمرتزقة الذين يمارسون كافة أنواع الهجمات والانتهاكات اللا إنسانية ضد شعبنا.

* وفي الأراضي المحتلة، تعرض المواطنون لكافة أنواع الجرائم، من قتل وخطف وتعذيب، فيما استمرت سياسات الدولة التركية الفاشية عام ٢٠٢٢، لتغيير التركيبة السكانية، وتغيير ديموغرافية المنطقة التي أصبحت هدفاً للهجمات أيضاً.

إن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ليسوا أعداء شعب المنطقة، بل أعداء للطبيعة أيضاً، حيث تعرضت طبيعة المنطقة لأضرار جسيمة بعد أن دمر مرتزقة الاحتلال التركي غابات المنطقة من أجل مصالحهم الشخصية.

وفي عام ٢٠٢٢، استمر جيش الاحتلال التركي في قصف مناطقنا، دون انقطاع وبشكل متواصل، بالمدافع وقذائف الهاون والدبابات ٢٧٤٩٨ مرة، خلال عام 2022، و١٨غارة جوية بالطائرات الحربية و١٣هجوماً بالطائرات المسيّرة، وأسفرت هذه الهجمات عن استشهاد ٧ مدنيين، بينهم طفل، وإصابة ١٠ أطفال و٤٤ مدنياً.

وتستمر قواتنا بالرد على هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بتوجيه ضربات للعدو، دارت على النحو التالي:

* ٧٠ عملية ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، أسفرت عن مقتل ٢٠ ضابطاً من الشرطة الخاصة (PÖH) و٧٢ جندياً من الجيش التركي، و١١٢ من المرتزقة، وإصابة ١٦ ضابطاً من الشرطة الخاصة، و٦٧ جندياً من جيش الاحتلال التركي، و٦٥ من المرتزقة.

* كما أسفرت عن تدمير 3 سيارات مصفحة، و14 سيارة، ودبابة واحدة، و8 دراجات نارية، و8 مواقع، و5 خيام، و2 غرف، ومدفع هاوتزر، ومدفع واحد من طراز M-16، والعديد من الذخيرة والمعدات التقنية، وإصابة دبابتين وعقرب ودبابتين وصاروخ ومدفع هاوتزر وسيارة.

* واستولت قواتنا؛ نتيجة للعمليات التي نفذتها، على 8 أسلحة من طراز AK-47، و1 BKC، و1 B-7، و1 بندقية قنص، و1 بندقية هجومية، و4 أجهزة لاسلكية، و4 أجهزة راديو، و5 هواتف، وكمية كبيرة من الذخيرة.

* واستشهد نتيجة الهجمات التي دارت خلال هذا العام ١٩ مقاتلاً من قوات تحرير عفرين".

(ل م)