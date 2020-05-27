​​​​​​​قوات تحرير عفرين تكشف عن سجل مقاتل استشهد في عفرين

جاء ذلك في بيان أصدرته قوات تحرير عفرين إلى الراي العام، وجاء فيه:

"بتاريخ 22 أيار الجاري، وصل رفيقنا زاغروس ماباتا إلى مرتبة الشهادة خلال مشاركته في المرحلة الثانية من مقاومة العصر في منطقة عفرين.

وُلد وترعرع الرفيق زاغروس في كنف أسرة وطنية، وشغل مكانه اللائق في كفاحنا ضد الاحتلال وسياسات الإبادة، واكتسب تجارب مهمة في المقاومة خلال مشاركته لسنوات في النضال في ثورة الحرية والديمقراطية التي قامت بها شعوب منطقتنا، حيث قدّم لها كل ثقته وإيمانه إلى أن وصل إلى مرتبة الشهادة في مواجهة كل أشكال الرجعية".

وسجل الشهيد مظلوم بحسب البيان هو:

الاسم الحركي: زاغروس ماباتا

الاسم والنسبة: مظلوم سلو

اسم الأم: فكرت

اسم الأب: حبش

مكان الولادة: عفرين – ماباتا

تاريخ الاستشهاد: المرحلة الثانية لمقاومة العصر في عفرين | 22 أيار 2020

وجاء في ختام البيان "في شخص رفيقنا الشهيد زاغروس نستذكر جميع شهداء الحرية بإجلال وإكرام، ونتمنى لأسرهم وشعبنا الصبر والسلوان".

(س و)