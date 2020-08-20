​​​​​​​قوات تحرير عفرين تكشف عن سجل أحد مقاتليها

أصدرت قوات تحرير عفرين بياناً للرأي العام، كشفت من خلاله عن سجل المقاتل عبدو عثمان الاسم الحركي آرام عفرين، الذي استشهد إثر حادث في الـ 18 من آب الجاري.

وجاء في البيان "التحق رفيق دربنا آرام بصفوف قواتنا، وبروحه الوطنية، وشخصيته النضالية كانت له بصمة عظيمة في التصدي للهجمات الفاشية التي تستهدف شعبنا ومكتسباته، وأدى واجبه في حرب المقاومة بمسؤولية عالية".

وسجل الشهيد آرام بحسب البيان هو:

الاسم الحركي: آرام عفرين

الاسم والنسبة: عبدو عثمان

اسم الأم: خالدة

اسم الأب، عباس

تاريخ الاستشهاد: 18 من آب 2020، جراء حادث

وجاء في ختام البيان "في شخص رفيق دربنا آرام عفرين، نستذكر جميع شهداءنا الأبطال، ونتقدم بتعازينا لعائلة الشهيد، وشعبنا".

(د ج)