​​​​​​​قوات تحرير عفرين تعلن مقتل 9 مرتزقة في عفرين والشهباء

وأصدرت قوات تحرير عفرين بياناً كتابياً كشفت فيه حصيلة العمليات التي نفذتها خلال الفترة بين 17 و 23 آب الجاري ضد جيش الاحتلال ومرتزقته.

وجاء في نص البيان:

"نفذت قواتنا في الفترة الواقعة بين 17 و 23 آب الجاري سلسلة عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

بتاريخ 17 آب نفذت وحدات الشهيدة أفستا عملية عسكرية ضد مرتزقة جيش الاحتلال في قرية قوربي التابعة لناحية جندريسة؛ أسفرت عن مقتل 3 ثلاثة مرتزقة بينهم قيادي يدعى أبو دجانة.

بتاريخ 21 آب، نفذت وحداتنا عملية عسكرية في حي الأشرفية في مدينة عفرين؛ أسفرت عن مقتل مرتزق وإصابة اثنين آخرين.

بتاريخ 22 و 23 آب، نفذت قواتنا عمليتين عسكريتين ضد مرتزقة الاحتلال في قرية كفر خواش التابعة لبلدة إعزاز. العملية التي نفذت بتاريخ 22 آب أسفرت عن مقتل مرتزقتين وإصابة 7 آخرين. فيما أسفرت العملية التي نفذت بتاريخ 23 آب عن مقتل 3 مرتزقة وإصابة 3 آخرين. بالإضافة إلى تدمير تحصينات المرتزقة.

وأسفرت مجمل العمليات العسكرية عن مقتل 9 مرتزقة وإصابة 12 آخرين".

(ك)