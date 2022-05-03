​​​​​​​قوات تحرير عفرين تعلن مقتل 14 وإصابة اثنين من مرتزقة الاحتلال التركي خلال سلسلة عمليات  

وأصدرت قوات تحرير عفرين، اليوم الثلاثاء، بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه حصيلة سلسلة من العمليات التي نفذتها في النصف الأخير من نيسان المنصرم، ضد الاحتلال التركي ومرتزقته في إقليم عفرين، .

وجاء في نص البيان:

"تواصل قواتنا الرد على الهجمات المتزايدة للدولة التركية المحتلة ومرتزقتها، وفي هذا السياق:

في 23 نيسان، نفذت قواتنا عملية عسكرية ضد عربة عسكرية تابعة للمرتزقة في قرية جلبرة التابعة لناحية شيراوا، نتيجة لتلك العملية تم تدمير العربة.

وفي اليوم نفسه، تم تنفيذ عمليتين نوعيتين ضد مرتزقة الاحتلال التركي في قرية المالكية. ونتيجة لذلك قتل اثنان من أفراد المرتزقة في كلتا العمليتين.

في 24 نيسان شنت قواتنا عملية نوعية ضد قاعدة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال التركي في منطقة سد الشهباء. أسفرت العملية عن مقتل 4 من أفراد المرتزقة وإصابة 2 آخرين.

وفي نفس اليوم قتل عنصر من المرتزقة في عملية قنص في قرية سموقة.

في 30 نيسان، نفذت قواتنا في قرية كيمار غارة على قاعدة للجيش التركي المحتل. أسفرت هذه العملية عن مقتل 7 من المرتزقة وجرح العديد منهم، كما لا يمكن التأكد من صحة عدد الجرحى.

في هذا العمل تم تدمير قواعد ونقاط المحتلين. واستولت قواتنا أيضا على بندقيتين من طراز AK-47 وبعض المعدات التقنية.

نتيجة لتلك الأنشطة جميعها؛ قُتل 14 من المرتزقة، وأصيب ما لا يقل عن 2 من المرتزقة".

(س ر)