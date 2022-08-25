​​​​​​​قوات تحرير عفرين تعلن استشهاد المقاتل بوتان بريم

نستذكر رفيقنا بوتان بريم بإجلال

يستمر القتال والنضال ضد الاحتلال التركي من أجل أرضنا وشعبنا في إطار المرحلة الثانية لمقاومة العصر، وفي هذا السياق استشهد رفيقنا بوتان بريم في 24 آب الجاري، وهو على رأس عمله.

وُلد الرفيق بوتان في مدينة عفرين وترعرع في كنف أسرةٍ وطنية. وكان الرفيق بوتان يهدف إلى العودة لمدينة عفرين مثله مثل كل مواطن عفريني وكردستاني انضمّ إلى قضية الحرية. فقد تعرّض للتهجير في عمر صغير وبقي بلا أرض، لكنّه دافع عن شرفه وكرامته أمام العدو. واستمد قوته من أفكار القائد آبو الحرة ومقاومة شعبه، وكان متواضعاً في حياته وبذل جهداً كبيراً خلال مسيرته النضالية. وتولّى مسؤوليته تجاه شعبه، والتي تُعدّ عبئاً ثقيلاً بالنسبة لأي شخص بلا، تردّد.

نحن نفي بوعدنا ونثق أن أحلام شهيدنا وشعبنا لن تبقى دون تحقيق. لقد وعدنا شهداءنا وشعبنا أنّنا سنناضل بعملياتنا طالما هناك محتلّ واحد على أرضنا ونؤكّد أننا سنحرر مناطقنا المحتلة. وعلى هذا الأساس نقدم تعازينا لعائلة الشهيد بوتان ولشعبنا.

سجل الشهيد:

الاسم الحركي: بوتان بريم

الاسم والكنية: حمزة إبراهيم بريم

اسم الأم: فيدان

اسم الأب: إبراهيم

تاريخ الاستشهاد: 24 آب 2022

(ر)